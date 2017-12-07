أعلنت شركة أهلي كابيتال للاستثمار عن قرارها بإلغاء نشاط التمويل من أغراض الشركة، حيث تم تعديل نظامها الأساسي بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية التي عقدتها الشركة بتاريخ 18 مايو 2017.

وأضافت الشركة في بيان صحافي: «بناء على ما سبق لن تخضع الشركة لرقابة بنك الكويت المركزي، حيث سيتم شطبها من السجل الخاص بشركات الاستثمار التي تمارس نشاط التمويل والخاضعة لرقابة البنك المركزي».

جدير بالذكر أن شركة أهلي كابيتال للاستثمار هي شركة مساهمة كويتية مقفلة تم تأسيسها في 2006، وهي مملوكة بالكامل للبنك الأهلي الكويتي، ويبلغ رأسمالها الحالي 18 مليون دينار، والشركة مرخصة وتخضع لرقابة هيئة أسواق المال الكويتية.