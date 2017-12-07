قال نائب الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عبدالله التويجري إنه متفائل باستمرارية النمو والتطور للبنوك والصيرفة الإسلامية مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية التي تصب في مصلحتها، وذلك بالفترة من 3 إلى 5 سنوات المقبلة.

حديث التويجري جاء خلال الجلسة النقاشية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي انطلق في البحرين بمشاركة أكثر من 500 شخصية مصرفية ومسؤول في القطاع المالي الإسلامي، حيث تطرق إلى أبرز العوامل الإيجابية التي تدعم استمرار نمو البنوك الإسلامية، وهي:

1- استمرار تطور الاقتصاد الإسلامي، مدفوعا بتأكيد شباب المسلمين على قيمهم، ومطالبة الشركات بتقديم منتجات وخدمات تلبي احتياجاتهم المستندة إلى العقيدة الدينية، مع استمرار القطاع المالي الإسلامي في لعب دور حيوي في الاقتصاد العالمي ككل.

2- الحجم الكبير للسوق المالي الإسلامي البالغ حاليا 2.2 تريليون دولار من الأصول، عبارة عن أصول المؤسسات المالية الإسلامية، بالإضافة إلى الصكوك والصناديق الإسلامية مع توقعات بوصولها إلى 2.7 تريليون دولار في 2021.

3- التطور الذي شهده دعم المشروعات المتوسطة وصغيرة الحجم والتطورات على مستوى عالم التمويل الإسلامي، يقدم العديد من المبادرات للترويج لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4- تمثل المعاشات التقاعدية الملتزمة بالشريعة الإسلامية مجالا لمنتج جديد مدعوما بمحركات ديموغرافية قوية.

5- تطور خدمات ومنتجات البنوك الإسلامية المرتبطة بالتكنولوجيا والتي جعلتها منافسا قويا للبنوك التقليدية.

6- مواكبة البنوك الإسلامية للتطورات التي شهدها العالم ولاسيما ما يتعلق بالتطورات التقنية، حيث إن أحدث الدراسات أكدت أن حجم الاقتصاد الرقمي (أون لاين - هواتف ذكية) في العالم وصل إلى حوالي 2.5 تريليون بنهاية 2016، مع توقعات للنمو 15% سنويا حتى 2020، حيث لا تزال حصة البنوك الإسلامية ضعيفة منه ومتوقع ارتفاعها ونموها بقوة في العقد الحالي.

البنوك الكويتية

وتطرق التويجري في محاضرته الى تطور ونمو البنوك الإسلامية في الكويت، موضحا أن البنوك الإسلامية تتجه بصورة أكبر نحو خدمات الأفراد المصرفية نظرا للسوق الكبير والفرص المتاحة في السوق الكويتي.

وأضاف أن عدد البنوك الإسلامية في الكويت ارتفع بصورة كبيرة، حيث أصبح يشكل نصف الجهاز المصرفي (5 بنوك) مقارنة بمؤسسة مالية مصرفية واحدة فقط قبل 13 عاما، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الكويتيين يحولون رواتبهم إلى البنوك الإسلامية.

وأشار إلى أن الكويت تصنف كواحدة من أسرع الدول نموا في الصيرفة الإسلامية، حيث تمثل أصول البنوك الإسلامية حوالي 45% من إجمالي أصول البنوك المحلية حاليا مقارنة مع 24% قبل 10 سنوات.