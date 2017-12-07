38 مليار دولار أرباح متوقعة لقطاع الطيران العالمي في 2018

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» عن توقعاته بارتفاع صافي أرباح قطاع الطيران العالمي إلى 38.4 مليار دولار خلال 2018، بما يمثل تحسنا لافتا بالمقارنة مع صافي الأرباح المتوقع في 2017 والذي بلغ 34.5 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تساهم قوة الطلب وتنامي مستويات الكفاءة وانخفاض مدفوعات الفائدة في تمكين شركات الطيران من تحسين صافي الربحية خلال 2018، وذلك رغم ارتفاع التكاليف. ومن المرجح أيضا أن يكون 2018 العام الرابع على التوالي من حيث تحقيق أرباح مستدامة، وتسجيل عائد قوي على رأس المال المستثمر بنسبة 9.4% وهو ما يتجاوز متوسط تكلفة رأس المال في القطاع والبالغة 7.4%.

الشرق الأوسط

من المرجح أن يتحسن صافي أرباح شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى 600 مليون دولار خلال 2018، مقارنة مع 300 مليون دولار في 2017. كما من المتوقع نمو الطلب في 2018 بنسبة 7%، بما يتخطى توسع القدرة الاستيعابية المعلن عنها عند 4.9%، وهو أبطأ نمو منذ 2002، وتواجه شركات الطيران في هذه المنطقة جملة من التحديات التي تعرقل نماذج أعمالها، إلى جانب انخفاض عائدات النفط، وتأثير الصراعات الإقليمية، وازدحام المجال الجوي، وتأثير القيود المفروضة على السفر من جانب الولايات المتحدة، فضلا عن منافسة الشركات المتميزة، ورغم هذه التحديات الصعبة، فهناك ثمة زخم إيجابي يتجه إلى 2018.

عوامل قد تؤثر بالربحية

٭ عدد المسافرين: من المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 4.3 مليارات في 2018، حيث من المرجح أن تنمو حركة المسافرين بنسبة 6%، بانخفاض طفيف مقارنة مع نمو قدره 7.5% في 2017.

٭ حركة الشحن: لاتزال أنشطة الشحن تستمد الزخم من التحسن الدوري والقوي للقدرة الاستيعابية لعمليات الشحن، وذلك بالتوازي مع التعافي الخجول للعوائد، ومن المتوقع أن تنمو القدرة الاستيعابية للشحن بنسبة 4.5% في 2018، بانخفاض عن النمو بنسبة 9.3% في 2017.

٭ التكاليف: يمثل ارتفاع التكاليف التحدي الأكبر للربحية في 2018 ومن المرجح أن ترتفع أسعار وقود الطائرات بوتيرة سريعة لتصل إلى 73.8 دولارا للبرميل بزيادة 12.5%، لذلك يتوقع أن تبلغ نسبة فواتير الوقود 20.5% من إجمالي التكاليف في 2018، مقابل 18.8% في 2017.