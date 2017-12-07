أعلن المركز المالي الكويتي (المركز) عن رعايته الذهبية لـ «جولة الكويت للتواصل مع المستثمر الأجنبي» التي تنظمها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع «الفاينانشال تايمز» ومجلة «اف دي اي».

وتبدأ الجولة أولى فعالياتها في لندن بتاريخ 8 ديسمبر 2017 من خلال مؤتمر يهدف إلى استقطاب نخبة من مستثمري القطاعات المختلفة مثل القطاع المالي والمصرفي، وقطاع التعليم والتدريب، وقطاع الرعاية الصحية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات وتطوير البرمجيات، وقطاع النفط والغاز.

وقد تم تصميم هذه الجولة لاستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية في سوق الكويت من خلال منبر يجمع قياديين كويتيين من القطاعين العام والخاص مع رجال أعمال دوليين وقادة مجتمع الأعمال وخبراء الاستشارات والاقتصاد حول العالم، ويشارك في مؤتمر لندن كل من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والشيخ د.مشعل الجابر، المدير العام، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

كما يشارك الرئيس التنفيذي «للمركز» مناف الهاجري في حلقة نقاشية حول مستقبل الكويت في القطاع المالي والتكنولوجي لمناقشة عدد من المحاور تشمل: أدوار مؤسسات الاستثمار الأجنبي المباشر وأسواق رأس المال في تعزيز بيئة الأعمال التنافسية، وتأثير القطاع المصرفي على الاقتصاد الكويتي، والعلاقة بين الصناعة والتكنولوجيا والاقتصاد في الكويت، وتأثير تطورات قطاع التقنيات المالية على بيئة الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت.

وسيتيح المؤتمر للحضور فرصة مهمة لاستكشاف التطلعات الاقتصادية المستقبلية للكويت والمنطقة بشكل عام، واكتشاف الفرص الجديدة التي يتم خلقها لخدمة المستثمرين وتحقيق التنوع في الاقتصاد الكويتي في المستقبل، إلى جانب دمج المستثمرين الأجانب في الاستثمارات المتنوعة في السوق الكويتي، بالإضافة إلى التعرف على قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المؤيدة للاستثمار في الكويت، وخدمات هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشاملة للمستثمرين، وما الخطوة التالية للاستثمار في الكويت.