انضم الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية محمد عبداللطيف الفرهود إلى قائمة «أقوى 50 شخصية مؤثرة في مجال التكرير وصناعة البتروكيماويات بالشرق الأوسط» والتي تصدرها سنويا مجلة التكرير والبتروكيماويات الأجنبية.

وقالت المجلة في تقريرها الصادر في أول ديسمبر الجاري إنه تم إدراج الفرهود في المرتبة الخامسة بتلك القائمة نظرا لجهوده خلال العام الماضي منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي للشركة في العام 2016.

واستعرض التقرير المناصب التي تقلدها الفرهود منذ حصوله على بكالوريوس المحاسبة والاقتصاد من جامعة الكويت حيث انضم إلى مؤسسة البترول الكويتية في عام 1986 ليتدرج في مناصب عدة منها نائب العضو المنتدب للمالية والتخطيط في المؤسسة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية في مارس 2013 ليتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ يناير 2016 وكذلك عضو مجلس إدارة الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات «جيبكا».

وأشار التقرير إلى أن شركة صناعة الكيماويات البترولية قامت خلال نوفمبر 2017 بتوقيع عقد مع شركة «جاكوبز» للهندسة لعمل التصاميم الهندسية الأولية (FEED) لبناء مصنع لإنتاج البروبيلين والبولي بروبيلين والمزمع إنشاؤه في ولاية ألبرتا بكندا عبر شركة «كندا والكويت للبتروكيماويات» والمملوكة مناصفة بينها وبين شركة بامبينا الكندية.

كما ستقوم شركة جاكوبز بإنجاز أعمال فنية مهمة بما في ذلك خطة لتنفيذ المشروع، وتقدير تكاليف رأس المال للمشروع وجدول زمني محدث للبناء، والتاريخ المتوقع لبدء التشغيل، ضمن بنود عديدة أخرى في نطاق الدراسة المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من العام 2018.

ويشير التقرير إلى أن شركة «بامبينا» الكندية أعلنت في مايو 2017 عن تكلفة المشروع المزمع إنشاؤه مع شركة صناعة الكيماويات البترولية والذي يتراوح بين 3.8 و4.2 مليارات دولار حيث من المتوقع أن يستهلك نحو 22 ألف برميل يوميا من البروبان المنتج في ولاية ألبرتا والذي سيوفر مادة خام متنوعة للنمو في هذا القطاع، بالإضافة إلى أن هذا المشروع سيعزز من نمو قطاع البتروكيماويات الكويتي وتوسعه في الخارج.

كما أشار التقرير إلى حصول شركة صناعة الكيماويات البترولية على الجائزة الذهبية من الجمعية الملكية للصحة والسلامة والبيئة «روسبا» وذلك خلال عام 2017.