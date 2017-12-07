حصد تصميم مشروع مبنى مقر بنك الكويت المركزي الجديد جائزة Middle East Consultant لسنة 2017، حيث لقب بمشروع العام على المستوى الإقليمي، وذلك ضمن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخرا في ريتز كارلتون دبي في الإمارات، وبحضور النخبة من قادة البناء والتعمير من جميع أنحاء العالم، ويعد هذا التكريم الثالث لمبنى مقر البنك الجديد خلال هذا العام، وقام بتصميمه والإشراف على أعمال التنفيذ المكتب العربي للاستشارات الهندسية في الكويت - الاستشاري المحلي الرائد في المنطقة للهندسة المعمارية والتصميم، بالتعاون مع مكتب HOK في لندن.

وعبر «المركزي» عن الاعتزاز بنيل المبنى الجديد هذه الجائزة واختياره من بين 18 مشروعا من مختلف دول المنطقة تنافست لنيل هذه الجائزة بما يشكله المبنى الجديد للبنك من منصة شامخة لمسيرة راسخة الجذور لتقدم وتطور النظام النقدي والمصرفي الكويتي والاقتصاد الوطني.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي للمكتب العربي م.طارق شعيب: «يتمتع مقر بنك الكويت المركزي الجديد بموقع استراتيجي فريد على شارع الخليج العربي وسط أكثر المناطق التجارية حيوية في الكويت، ويأتي تصميمه الفريد بتكوين مركب يتمتع بحداثة مطلقة وتصميم هندسي يتماشى مع العمارة الكويتية التقليدية، كما يتميز الهيكل بأحدث معدات التكنولوجيا الفائقة مع تطبيقات «المباني الذكية» التي تضم أحدث تكنولوجيات الاتصالات والمعلومات للمرافق (ICT)، مع الحلول البيئية المدروسة والمتقنة للواجهات، ليحتذي هذا المشروع القومي بمعايير الجودة العالمية ويصبح جديرا بالترشيح والفوز في أكبر مؤسسات التقييم الهندسي والمعماري على مستوى الشرق الأوسط».

جدير بالذكر أن جوائز Middle East Consultant تكرم الأفراد والشركات المتميزة التي حققت إنجازات كبيرة في مجال التطوير العمراني والبناء، بتكريم ومكافأة أفضل الاستشاريين والمهندسين المعماريين والعديد من المتخصصين في الهندسة الإنشائية والتصميم العمراني والاستدامة في مجال البناء المتعدد التخصصات والمجالات الأخرى التي تشكل جميع جوانب هذه الصناعة الضخمة.