أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» أن القطاع النفطي يستعد لتوظيف أكثر من 270 كويتيا ضمن إعلان الوظائف الأخير لحديثي التخرج من حملة الدبلومات الفنية وللمجموعة الطبية في مستشفى الأحمدي.

وقال المصدر إن إعلان الوظائف الذي نشر يوم الاحد الماضي لتوظيف الدبلومات الفنية من حديثي التخرج يشمل دبلوم هندسة البترول- استكشاف وتصدير وإنتاج وميكانيكا وآلات كهربائية والكترونيات صناعية وشبكات لاسلكية، مشيرا الى ان عدد الشواغر الوظيفية في هذا الإعلان يبلغ 200 وظيفة شاغرة للكويتيين فقط. وذكر أن شركة نفط الكويت تقوم حاليا باستقبال طلبات التوظيف، على أن يتم تحديد موعد المقابلات واختبارات التخصص واللغة الإنجليزية خلال ديسمبر الجاري ويناير المقبل، تمهيدا لإجراء القرعة للتوزيع على الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأشار إلى أن إعلان التوظيف الثاني يشمل تعيين أكثر من 70 موظفا ضمن المجموعة الطبية في مستشفى الأحمدي من الكويتيين وغير الكويتيين، على أن تكون الأولوية للكويتيين أصحاب الخبرة، موضحا أن «نفط الكويت» حددت عددا من الشروط للتوظيف أهمها عدم الاشتغال في وزارة الصحة.