بحث سفيرنا لدى الصين سميح حيات مع نائب وزير الخارجية الصيني تشينغ شاندونغ سبل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والشراكة بين البلدين والقضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر وزارة الخارجية الصينية بوسط العاصمة بكين.

وقال السفير حيات في بيان تلقته (كونا) انه بحث ايضا مع شاندونغ سبل تنشيط الروابط الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والدفاعية والاكاديمية والثقافية والطاقة ودفع التعاون والتنسيق الثنائي في جميع المجالات.

واضاف انهما «تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في القضايا ذات الاهتمام المشترك والتطورات الراهنة في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي».

وأكد السفير حيات حرص الكويت على تعزيز التعاون المشترك مع الصين في شتى المجالات مشددا على أهمية دورها المحوري على الصعيد الدولي.

واشار الى انهما تطرقا الى مشروع مذكرة تفاهم حول الآلية التنفيذية العليا للتعاون الثنائي برئاسة نائبي وزير الخارجية في كلا البلدين لتفعيل الاتجاه العام للعلاقات ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات كما بحثا مقترح عقد الاجتماع الأول بين الجانبين في الكويت خلال الربع الأول من العام المقبل.

حضر الاجتماع من الجانب الصيني نائب مدير عام غرب اسيا وشمال افريقيا وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الصينية ومن الجانب الكويتي المستشار عادل الصلحات والسكرتير الثالث فيصل العدواني والسكرتير الثالث عمر الدويسان من سفارتنا في بكين.