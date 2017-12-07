عقدت اللجنة الكويتية - المكسيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي دورتها الأولى في إطار الرغبة المشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقالت وزارة المالية الكويتية في بيان صحافي ان هذه الدورة تأتي في أعقاب الزيارة الرسمية الأخيرة التي قام بها رئيس الولايات المتحدة المكسيكية انريكيه بينيا نييتو للكويت التي تمخضت عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت ان الجانبين ناقشا خلال اجتماعات اللجنة التي عقدت في المكسيك عدة مواضيع مشتركة يتركز أهمها حول التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري والاستثماري والإنمائي وفي مجال الطاقة والنقل الجوي إضافة إلى مجال القطاع الخاص.

وأفادت بأن الاجتماعات ناقشت أيضا توثيق السبل لتعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في مجالات التعاون المختلفة وتفعيلها بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وأشارت الى انه تم تبادل عدة مشاريع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات ليتم دراستها بين الجانبين تمهيدا للتوقيع عليها في المستقبل القريب بغية تعميق أواصر التعاون المتبادل بين البلدين.

وأضافت ان الجانب الكويتي ترأسه وكيل وزارة المالية خليفة حماده فيما ترأس الجانب المكسيكي الرئيس التنفيذي للمؤسسة المكسيكية لتنمية العلاقات الدولية أوغستين غارسيا لوبز.

وشاركت الكويت ممثلة بوزارة المالية في مؤتمر الاقتصاد والأعمال بين الدول العربية والولايات المتحدة المكسيكية الذي عقد بمقر الكونغرس المكسيكي بهدف تدعيم أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية والولايات المتحدة المكسيكية.