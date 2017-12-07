ناشدت وزارة الخدمات المشتركين الكرام المبادرة إلى سداد ما عليهم من مستحقات مالية مترتبة على الخدمة الهاتفية، حيث سيتم تنفيذ نظام القطع الآلي المبرمج لشهر ديسمبر الجاري وفقا للإجراء المتبع حيث تبدأ الوزارة بإرسال الرسالة التحذيرية الأولى يوم الأحد الموافق العاشر من الشهر الجاري، ستعقبها رسالة تحذيرية ثانية يتم بثها إلى أرقام الهواتف صاحبة العلاقة في السابع عشر من الشهر نفسه.

وأوضحت الوزارة أنه وبعد بث الرسالة التحذيرية الثانية ستبادر يوم الأحد الموافق الرابع والعشرون من شهر ديسمبر بقطع الخدمة عن الهواتف المتخلف أصحابها عن السداد.

مشيرة الى ان السقف المالي الذي بناء عليه يقوم الحاسب الآلي بإدراج الرقم الهاتفي إلى قائمة القطع المبرمج هو 50 د.ك للهواتف المنزلية، و100 د.ك بالنسبة للهواتف التجارية، علما بأن الهواتف التي تم سلفا الاتفاق على تقسيط مبالغها المستحقة ستقطع الخدمة عنها آليا مباشرة عند التأخر عن تسديد القسط الشهري المستحق، كما سيتم قطع الخدمة الهاتفية عن المتأخرين عن سداد الاشتراكات السنوية لمدة (6) اشهر فأكثر لفئة منازل وتجاري لغير الكويتي وتجاري بالنسبة للكويتيين وذلك مع كل عملية قطع شهري.

وأثنت وزارة الخدمات على تعاون المشتركين خلال الأشهر الماضية كما حثتهم على ضرورة الالتزام بتسديد المبالغ المالية المستحقة للوزارة لضمان استمرار الخدمة الهاتفية على الوجه الأمثل ولتفادي إدراج أرقامهم ضمن برنامج القطع الألي، منوهة إلى إمكانية تسديد المشتركين لفواتيرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني www.moc.kw وموقع البوابة الإلكترونية الحكومية الرسمية www.e.gov.kw أو الاستعلام عن حساباتهم عبر الاتصال على الرقم (123).