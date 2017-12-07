توقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق عودة التوازن إلى أسواق النفط العالمية بحلول الربع الثالث ومطلع الربع الأخير من العام المقبل موضحا أن انتاج البلاد من النفط يبلغ حاليا 7ر2 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير المرزوق على هامش احتفالية انطلاقة مشاريع مجمع الزور النفطي اليوم إن تمديد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها لاتفاق خفض الانتاج كان باجماع الدول المشاركة في الاجتماع الاخير الذي عقد نهاية الشهر الماضي في فيينا.

وأضاف أن قرار تمديد اتفاق خفض الانتاج إلى نهاية عام 2018 يعد "خطوة صحيحة لاستعادة التوازن في السوق النفطية" مبينا أن العرض والطلب هو الذي يحدد أسعار النفط.

وأوضح أن نسبة التزام دول (أوبك) وكبار المنتجين من خارجها باتفاق خفض الانتاج بلغت خلال أكتوبر الماضي نحو 116 في المئة "وهي نسبة ممتازة جدا" مبينا أن عودة التوازن للسوق ستكون بعودة المخزونات العالمية لمعدلاتها الطبيعية وعلى أثرها ستعود الأسعار المناسبة للمنتجين والمتوافقة مع طلبات المستهلكين.

وقال "تشرفنا اليوم بزيارة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لافتتاح (مجمع الزور النفطي) الذي يضم أكبر مصفاة في العالم لتكرير النفط بطاقة تتجاوز 600 ألف برميل يوميا" مبينا انها مصصمة وفق أحدث التقنيات وستوفر آلاف من الفرص الوظيفية.

وحول احتفال منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) باليوبيل الذهبي لانشائها يوم السبت المقبل أفاد بأن (أوابك) كان لها اسهامات مهمة في الصناعة النفطية على مدار ال50 عاما الماضية.

وذكر أن دولة الكويت هي المقر الرئيسي للمنظمة لكن تم نقل الاجتماعات إلى مصر أثناء الغزو العراقي للبلاد مبينا ان كل الاجتماعات الوزارية ستكون مستقبلا في الكويت دولة المقر.

يذكر أن احتفالية انطلاقة مشاريع مجمع الزور النفطي التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) في منطقة الزور تمت تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء.

وعرض أثناء احفل فيلم وثائقي حول مشروع مجمع الزور النفطي الذي يعد أكبر وأهم المشاريع الاستراتيجية التي ينفذها القطاع النفطي في الكويت حيث يهدف إلى توفير الطاقة داخل البلاد وتصدير منتجات نفطية عالية الجودة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المنشود في مجال الطاقة.