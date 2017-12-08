قفزت عملة بيتكوين إلى مستوى قياسي مرتفع متجاوزة 14 ألفا و500 دولار بزيادة نحو 7% خلال أمس مواصلة ارتفاعها المفاجئ من مستوى يقل عن ألف دولار في بداية العام.

وتأتي الارتفاعات الأخيرة على خلفية قرار بعض بيوت التداول بيع العقود الآجلة للعملة الرقمية اعتبارا من يوم الأحد، ما أثار التوقعات بين المستثمرين بأن البيتكوين ستعطى صفة شرعية.

وحقق الدولار بعض المكاسب مقابل الين، حيث استعــادت الأســواق العالميــة بعض الشهيـة للمخاطرة، إضافة إلى التفاؤل الناتج عن توقعات بأن الولايات المتحدة ستنجح في إقرار برنامج إصلاح ضريبي.

وكان الدولار تراجع أول من أمس الأربعاء مقابل الين بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في خطوة تهدد جهود السلام في الشرق الأوسط وقوبلت بتنديد واسع النطاق، لكن مع ارتفاع أسعار الأسهم العالمية أقبل المستثمرون مجددا على شراء العملة الأميركية التي جرى تداولها بارتفاع 0.3% خلال اليوم مقابل 112.60 ين.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية إلى أعلى مستوى في أسبوعين.

ونزل اليورو قليلا إلى 1.1792 دولار بعدما تراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.1780 دولار أول من أمس.

وتكبد الدولار الكندي المزيد من الخسائر التي تعرض لها أول من أمس بعدما أبقى بنك كندا المركزي على سعر الفائدة دون تغيير ما يحبط التوقعات برفعها في مطلع العام المقبل.

ونزل الدولار الكندي 0.3% أمس وهو أدنى مستوى في 6 أيام عند 1.2835 دولار كندي للدولار الأميركي.