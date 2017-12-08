هاشم: تحويل منطقة الزور إلى مركز حيوي للصناعات البترولية المتكاملة

21 % نسبة إنجاز مرافق استيراد الغاز.. وتدشين المرحلة الأولى في سبتمبر 2020





تحت رعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، اقيم صباح أمس حفل وضع حجر الاساس لمشاريع مجمع الزور النفطي التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك).

حضر الحفل عدد من الشيوخ والوزراء والمحافظين وكبار المسؤولين في الدولة ومؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية التابعة لها.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم ألقى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق كلمة قال فيها ان الأهمية الاستراتيجية لمصفاة الزور تكمن في انها الوحيدة في الكويت التي تصمم بأسلوب حديث لاستيعاب النفوط الكويتية الثقيلة ما سيعظم المردود الاقتصادي للثروة النفطية.

وأضاف م.المرزوق في كلمته أن مشروع مصفاة الزور يستهدف إنتاج زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض ليغذي بشكل رئيسي محطات القوى الكهربائية بالوقود اللازم.

وأكد أهمية مشاريع مجمع الزور في دفع عجلة التنمية للاقتصاد الوطني من خلال خلق فرص جديدة لتطوير المشاريع المحلية في الصناعات اللاحقة في مجال البتروكيماويات والخدمات الرديفة والمساندة وكذلك خلق فرص عمل جديدة «لأبنائنا وبناتنا مع توفير كل السبل المتاحة لتطويرهم والارتقاء بأدائهم».

احتياجات البلاد

وأوضح أن مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في مجمع الزور النفطي جاء تعزيزا للدور الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية ودعم التزامها بتوفير احتياجات البلاد من الطاقة الحالية والمستقبلية من خلال الوقود الأمثل اقتصاديا وبيئيا ولتحقيق أعلى قيمة مضافة لمراحل العمليات المتكاملة.

وذكر أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ستوفر المزيج الأمثل من الغاز الطبيعي وزيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض لتلبية احتياجات محطات القوى الكهربائية ما سيساهم في توفير كميات إضافية من النفط الخام وزيت الغاز (الديزل) لبيعها في الأسواق العالمية لضمان الاستغلال الأمثل وتعظيم المردود الاقتصادي لثروة الكويت النفطية.

وحول مشروع مجمع البتروكيماويات الاستراتيجي والجاري تصميمه على مستوى عالمي ومتكامل مع مصفاة الزور، قال انه «سيمكننا من إنتاج مواد عالية الجودة والقيمة مثل البرازايلين والبولي بروبلين والبنزين فضلا عن وقود السيارات لتلبية الطلب المتنامي عليها في السوق المحلي اضافة إلى منتجات أخرى عالية الجودة ليتم تصديرها للأسواق العالمية».

وأضاف أن انشاء مشروع مجمع البتروكيماويات الاستراتيجي يأتي في إطار تحقيق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية في مجال التوسع في نشاط صناعة البتروكيماويات ومن منطلق الحفاظ على المكانة الرائدة للكويت في هذا المجال وعلى الأخص صناعة الاوليفينات والعطريات.

وأعرب م.المرزوق عن شكره وامتنانه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على دعمه الكبير للقطاع النفطي الكويتي وحرصه ومتابعته للمشاريع التنموية التي تساهم في إحداث النهضة الشاملة للكويت.

كما أعرب عن الشكر للقائمين على الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) المسؤولة عن عمليات التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور وكل العاملين في القطاع النفطي الكويتي ولكل من شارك في دعم مشاريع مجمع الزور النفطي.

ويضم مجمع الزور النفطي مصفاة لتكرير النفط الخام ومجمعا لصناعة البتروكيماويات وأول مرافق دائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الكويت.

نهاية 2019

من جانبها، أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) أن نسبة الانجاز في مشروع مصفاة الزور بلغت نحو 43%، متوقعة الانتهاء من المشروع وتشغيله في نهاية عام 2019.

وقال الرئيس التنفيذي في الشركة هاشم هاشم في كلمته ان مشروع مصفاة الزور يعتبر من أكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط الخام.

وأضاف هاشم أنه مع انطلاقة هذه المشاريع الحيوية «نضع قواعد متينة وقوية لبناء ثاني أكبر منطقة نفطية بعد مدينة الأحمدي وتحويل منطقة الزور إلى مركز حيوي للصناعات البترولية المتكاملة».

وأفاد بأن الطاقة التكريرية لمصفاة الزور ستبلغ 615 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف الصديق للبيئة ذي المحتوي الكبريتي المنخفض بنسبة 1% لتلبية احتياجات محطات الكهرباء بمعدل 225 ألف برميل يوميا.

وأوضح أن مصفاة الزور ستنتج نحو 340 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة عالية الجودة ذات المحتوى الكبريتي المنخفض والمطابق للمواصفات المستقبلية للتصدير للاسواق العالمية.

وذكر أن «كيبك» تأسست في أكتوبر 2016 لتكون أول شركة كويتية متكاملة مختصة في الصناعة النفطية اللاحقة، وأسند إليها متابعة عمليات التكامل لمراحل إنشاء وتشغيل وإدارة مجمع التكرير والبتروكيماويات ومرافق استيراد الغاز الطبيعي المسال في منطقة الزور.

ولفت إلى أن قرار إنشاء مشروع المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال جاء ضمن الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول لتلبية الطلب المحلي المتزايد للوقود من الغاز الطبيعي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية إضافة إلى احتياجات مصافي النفط والصناعات البتروكيماوية.

وقال ان الطاقة الانتاجية للمشروع تبلغ ثلاثة آلاف مليار وحدة حرارية بريطانية يوميا من الغاز الطبيعي المسال، مبينا أن نسبة انجازه بلغت نحو 21% ومن المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى في سبتمبر 2020 والمرحلة الثانية في فبراير 2021.

مجمع البتروكيماويات

وحول مجمع البتروكيماويات الذي يتكون من مصنع الأوليفينات الثالث ومصنع العطريات الثاني ووحدة التكسير بالعامل الحفاز، أفاد هاشم بأن المشروع لايزال في طور الدراسات الهندسية الأولية.

وأضاف أن تركيز الفريق المختص بالمشروع في الشركة خلال الفترة الماضية كان على اختيار أفضل مرخصي تكنولوجيا التصنيع ليتم تصميم المجمع على مستوى عالمي ومتكامل مع مصفاة الزور وذلك لإنتاج منتجات عالية الجودة للتصدير للأسواق العالمية فضلا عن تطوير المزيد من الصناعات التحويلية اللاحقة لأصحاب المشاريع المحلية.

وأكد سعي «كيبك» لتعظيم القيمة المضافة للكويت وتحقيق التميز التشغيلي عبر ريادتها وتميزها في إدارة عمليات التكرير وصناعة البتروكيماويات وإمداد الغاز الطبيعي المسال بشكل متكامل.

وأشار إلى حرص «كيبك» على استقطاب خيرة الطاقات الشبابية الكويتية في مختلف التخصصات الفنية والإدارية من موظفي القطاع النفطي إضافة إلى الشباب الكويتي حديثي التخرج، مؤكدا أن العنصر البشري يُعد من أهم ركائز نجاح المؤسسات والشركات.

المرزوق: عودة التوازن إلى سوق النفط في الربع الثالث من 2018

توقع وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق عودة التوازن إلى أسواق النفط العالمية بحلول الربع الثالث ومطلع الربع الأخير من العام المقبل، موضحا ان انتاج البلاد من النفط يبلغ حاليا 2.7 مليون برميل يوميا.

وقال الوزير المرزوق لـ «كونا» على هامش احتفالية انطلاقة مشاريع مجمع الزور النفطي إن تمديد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك) وكبار المنتجين من خارجها لاتفاق خفض الانتاج كان بإجماع الدول المشاركة في الاجتماع الاخير الذي عقد نهاية الشهر الماضي في فيينا. وأضاف ان قرار تمديد اتفاق خفض الانتاج إلى نهاية عام 2018 يعد «خطوة صحيحة لاستعادة التوازن في السوق النفطية»، مبينا ان العرض والطلب هما اللذان يحددان أسعار النفط. وأوضح ان نسبة التزام دول «أوپيك» وكبار المنتجين من خارجها باتفاق خفض الانتاج بلغت خلال أكتوبر الماضي نحو 116% «وهي نسبة ممتازة جدا»، مبينا ان عودة التوازن للسوق ستكون بعودة المخزونات العالمية لمعدلاتها الطبيعية وعلى أثرها ستعود الأسعار المناسبة للمنتجين والمتوافقة مع طلبات المستهلكين.