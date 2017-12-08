كشفت إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي عن ارتفاع عدد زوار الإمارة القادمين من الكويت بنسبة 2% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث وصل عدد الزوار الكويتيين إلى 298 ألف زائر خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي مقارنة مع 293 ألف زائر في 2016.

وأكدت ليندا عبدالحي مديرة العلاقات العامة في منتجع أتلانتس النخلة أن السوق الكويتي يعتبر من الأسواق فائقة الأهمية بالنسبة لمنتجع أتلانتس النخلة، نظرا لأن السائح الكويتي له مكانة خاصة ويتميز برغبته في الاستفادة من تنوع الخيارات الترفيهية والفاخرة التي تتيحها دبي، مشيرة الى أن منتجع أتلانتس النخلة يوفر للسائح الكويتي وللأسرة الكويتية مجموعة منوعة من الخيارات التي تلائم جميع احتياجات الأسرة، سواء لجهة خيارات الإقامة أو تنوع المطاعم العالمية، وتوجه عدة وجهات ترفيهية مميزة بالإضافة إلى فرصة التسوق وشراء أهم الماركات العالمية في مساحات تجزئة داخل المنتجع تضم المتاجر الفاخرة وتقدر بـ 2200 متر مربع تعرف باسم «ذا أفينيوز». وتابعت عبدالحي: «يقدم منتجع أتلانتس النخلة مجموعة من العروض الخاصة الموجهة للأسر الخليجية بشكل عام والأسر الكويتية بشكل خاص، حيث يقدم على حجوزات الإقامة خصم 12% على أفضل سعر متوافر لأي نوع من الغرف في أتلانتس عند الحجز والدفع مقدما بشرط الحجز قبل 14 يوما على الأقل للاستفادة من العرض وتتيح الإقامة في المنتجع فرصة الاستفادة من الدخول المجاني وغير المحدود إلى مدينة أكوافنتشر المائية وحوض الحجرات المفقودة، بالإضافة إلى الحصول على خصومات على أسعار أنشطة خليج الدلافين ومنطقة أسد البحر خلال فترة الإقامة. كما ينظم المنتجع احتفالا كبيرا بمناسبة رأس السنة والذي من المتوقع أن يكون الأفضل في دبي، ولهذا الغرض قد خصص الكثير من العروض الجاذبة».

جدير بالذكر أن عدد زوار دبي خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي وصل إلى 10.4 ملايين زائر، فيما وصل عدد الزوار من دول منطقة الخليج إلى 2.08 وبنسبة تصل إلى 21% من إجمالي عدد زوار الإمارة. ويحتل الزوار القادمون من السعودية صدارة زوار الإمارة، يليهم الزوار القادمون من عمان ومن ثم الكويت.