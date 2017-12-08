أطلقت ويسترن يونيون لعملائها في الكويت تطبيقها الجديد لتحويل الأموال عبر الهواتف الذكية من خلال شركة أمان للصيرفة، بهدف منح عملائها في الكويت خيارا إضافيا لتحويل أموالهم رقميا، وذلك عقب إطلاقها في وقت سابق الموقع الإلكتروني لتحويل الأموال في الكويت حيث يدعم التطبيق الجديد الهواتف الذكية بنظامي iOS وآندرويد. وبهذا الإعلان، تعزز ويسترن يونيون مكانتها العالمية كإحدى أكبر شركات التحويل الرقمي للأموال في العالم، وذلك بحضورها الرقمي الموسع في أكثر من 40 دولة حول العالم. وبهذه المناسبة، أطلقت الشركة عرضا ترويجيا لتحويل الأموال برسوم 0.5 دينار كويتي لعمليات التحويل لغاية 1.500 دينار كويتي حتى 31 ديسمبر 2017. وفي معرض تعليقه على إطلاق التطبيق، قال حاتم سليمان، نائب الرئيس الإقليمي لشركة ويسترن يونيون الشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان: «نسهم من خلال خدماتنا الرقمية في الربط بين عملائنا عبر الحدود أكثر من أي وقت مضى، وإطلاق تطبيقنا للهواتف الذكية في الكويت هو جزء من التزامنا في الاستثمار بالابتكار الرقمي في المنطقة».

من جانبه، قال عادل المزيني، مدير عام شركة أمان للصيرفة: «يسهم التطبيق الجديد في تعزيز التجربة الرقمية لعملاء ويسترن يونيون ويتيح لهم القدرة على تحويل الأموال باستخدام المنصة الأسهل لهم، حيث يوفر التطبيق وصولا مباشرا لخدمات تحويل الأموال من ويسترن يونيون بكل سهولة وراحة».