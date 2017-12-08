الدويسان: الخدمة توفر المرونة والسرعة عند الحاجة للسحب النقدي

أصبح الاحتياج للخدمات المصرفية المتطورة من الضرورات اليومية، وتعد القدرة على السحب النقدي متى ما احتاج إليها العميل من أهم هذه الخدمات، لذا يوفر بنك الكويت الوطني لعملائه حاملي البطاقات الائتمانية القدرة على الحصول على هذه الخدمات المصرفية وأهمها القدرة على السحب النقدي باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية في الحال.

وتمنح خدمة السحب النقدي على البطاقات الائتمانية العميل القدرة على السحب النقدي من بطاقاته الائتمانية دون الحاجة للحصول على أي موافقات إضافية من البنك. فكل ما عليه فعله هو التوجه لأقرب جهاز صراف آلي أو الدخول على حسابه من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت أو خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني الهاتفية.

وبإمكان عملاء الوطني الآن القيام بخدمة السحب النقدي من بطاقات الوطني الائتمانية ولغاية 100% من الحد الائتماني للبطاقة. ويقوم بنك الكويت الوطني بتوفير هذه الخدمة لجميع عملائه حاملي بطاقات فيزا وماستركارد الائتمانية. كما بإمكان عملاء بنك الكويت الوطني تحويل الحد الائتماني بالكامل من حساب البطاقة لأي من الحسابات الأخرى الشخصية باستخدام خدمة الوطني عبر الإنترنت أو خدمة الوطني عبر الموبايل أو خدمة الوطني الهاتفية، ما يمكنهم من استخدام الرصيد الإضافي في الحساب للقيام بالتحويلات أو السحب النقدي حول العالم باستخدام الرقم السري. وبإمكان عملاء الوطني الاعتماد على البنك سواء في الكويت أو خارجها، في توفير كل سبل الراحة لهم متى ما احتاجوا إليها، فخدمة السحب النقدي من البطاقات الائتمانية تعتبر من الخدمات المهمة التي يوفرها البنك والتي تمكن العميل من التصرف في أمواله عند الطوارئ، خصوصا عند عدم توافر النقود الكافية مع العميل لإتمام هذه المدفوعات.

وتعليقا على الخدمة، قال ممثل إدارة البطاقات المصرفية لدى بنك الكويت الوطني ناصر الدويسان إن خدمة السحب النقدي المتوافرة على بطاقات الوطني الائتمانية توفر المرونة والسرعة للقيام بإتمام المدفوعات متى ما احتاج إليها عملاء الوطني حاملو البطاقات الائتمانية، ويقوم عملاء بنك الكويت حاملو بطاقات الوطني الائتمانية بالسفر باستمرار سواء للقيام بالأعمال أو للمتعة، والقيام بتوفير خدمة السحب النقدي باستخدام بطاقات الوطني الائتمانية يزيد من سبل الراحة والثقة التي يوفرها البنك لهم متى ما احتاجوا إليها. وأضاف أن هذه الخدمة توفر على عملاء الوطني عناء الذهاب إلى جهات صرف العملات، حيث تمكنهم هذه الخدمة من القيام بالسحب النقدي خارج الكويت باستخدام عملة البلد المتواجدين به، موضحا أنه بإمكان جميع عملاء بنك الكويت الوطني استخدام خدمة السحب النقدي من البطاقات الائتمانية مقابل عمولة 5% من إجمالي الرصيد المراد سحبه.