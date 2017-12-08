الملتقى ينسجم مع إستراتيجية «بيتك» في التنمية والمساهمة في دعم الشباب

شارك بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المؤتمر الصحافي للاعلان عن انطلاق الملتقى العربي للقيادات الشابة ضمن اطار مظلة الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الشباب، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية والحرص على المساهمة في دعم الجهود التي ترتقـــي بالشباب وتنهض بهم وتبرز طاقاتهم وامكانياتهم.

وقال المدير التنفيذي للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح ان «بيتك» من اوائل وأكبر الداعمين والمساندين للانشطة والبرامج التي تنطلق تحت مظلة الكويت عاصمة الشباب العربي 2017، بما يتيح لشباب الكويت المشاركة بايجابية والاطلاع على تجارب جديدة واثراء الساحة الشبابية العربية بالعديـــد من المبـــادرات والاضافات المهمة، سيما ان المشاركات تشمل مجموعة كبيرة من الوفود العربية.

واكد الرويح، خلال كلمته في المؤتمر، على دور «بيتك» الريادي في المساهمة في المبادرات الاستراتيجية التي تمثل اسم الكويت وترسخ دورها الرائد في تنمية الشباب على المستويين المحلي والعربي، فقد بادر «بيتك» بالتوقيع كأول بنك على اتفاقية رعاية ودعم للشباب بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، بما يعكس دوره الراسخ تجاه الشباب الذي يراه عماد الحاضر والمستقبل. وقال إن «بيتك» هو البنك الوحيد في المنطقة الذي يساند ويدعم مجموعة متنوعة من المبادرين الشباب، حيث نظم العام الماضي اكثر من 100 مبادرة تخص القدرات الوطنية الشابة، ويحتل الشباب في استراتيجيته اولوية قصوى تقديرا لدورهم المهم والمستمر في التنمية والتقدم، كما بادر «بيتك» باطلاق برنامج «أنتم فخرنا» وهو منصة لتكريم أصحاب الإنجازات.

وأضاف الرويح أن الملتقى العربي للقيادات الشابة ينسجم مع استراتيجية «بيتك» في التنمية والمساهمة في دعم الشباب وتوظيف مهاراتهم القيادية في اطار تنموي مستدام، وكذلك تشجيعهم على اتخاذ خطوات للمبادرة، وتوظيف المهارات الشبابية القيادية في إطار تنموي مستدام، اذ تنطلق فكرة الملتقى من أهمية التغيير واكتشاف الذات والتعرف على الأدوات المتوافرة في الشباب كقادة، وكذلك معرفة دورهم ومسؤولياتهم تجاه مجتمعاتهم والرغبة في الإنجاز، ويشمل الملتقى محاضرات وورش العمل التي تثري افكار الشباب وتنمي مهاراتهم القيادية.