الزيارة أتاحت الفرصة أمام الطالبات للاطلاع عن قرب على مهارات وكيفية أداء العمل المصرفي

في إطار جهود برنامجه الخاص لنشر الثقافة المالية والمصرفية بين الأجيال الصاعدة، قام فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويت الدولي مؤخرا باستضافة مجموعة من طالبات مدرسة سودة بنت مالك المتوسطة للبنات في مقره الرئيسي، وذلك كجزء من مبادرة البنك «مصرفي ليوم واحد» والتي تهتم بخوض الطلبة تجربة العمل المصرفي.

وتضمنت الزيارة تقديم محاضرات تثقيفية للطالبات، وتعريفهن بمهارات التوفير والادخار بأسلوب مبسط يتناسب مع مخيلاتهن ومداركهن الصغيرة، إلى جانب تعريفهن على طبيعة العمل المصرفي ومهام موظفي البنك المختلفة مع إتاحة الفرصة لهن للقيام بعدة أدوار وتأدية مهام مختلفة داخل الفرع الرئيسي، بما في ذلك القيام بدور الصرافين وموظفي الاستقبال لمدة يوم كامل.

من جانبه، قال رئيس فريــــــق وحدة الاتصال المؤسسي في البنك فهد السرحان «ان هذه الزيارة جاءت لتتيح الفرصة أمام الطالبات للاطلاع عن قرب على مهارات وكيفية أداء العمل المصرفي، بالإضافة إلى تشجيعهن على ممارسة العمل بجانب التفوق في العلم، إلى جانب التعرف على مفهوم التوفير والادخار والإدارة المالية السليمة، مما يمكننا كبنك من المساهمة في إنشاء جيل واع من الراشدين ذوي البديهة المالية، الذين يمكن أن نعتمد عليهم في بناء مستقبل مزدهر للبلاد».

وأكد السرحان في الوقت ذاته أن استضافة البنك لمثل هذه الزيارات يندرج تحت إطار برنامج نشر الثقافة المالية الذي يتناه الدولي والهادف إلى تثقيف طلبة المدارس وتعريفهم بالثقافة المصرفية والمالية، إلى جانب تعزيز الوعي الاقتصادي بين جميع شرائح المجتمع ولاسيما الأطفال والشباب كونهم مستقبل هذا الوطن.

جدير بالذكر أن الدولي وباعتباره مؤسسة مالية عريقة، يحرص على إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتجربة العمل المصرفي، وذلك في خطوة هادفة منه إلى ترسيخ مبدأ المشاركة العملية. كما يعتبر تنظيم الزيارات الميدانية للطلبة من المكونات الأساسية للجهود التي يبذلها البنك في سبيل تحقيق التوعية المجتمعية التي تستهدف الطلبة في القطاعين العام والخاص.