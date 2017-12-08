الملا: «الوطني» يوفر لشباب الكويت معاملات مصرفية إلكترونية تواكب أنماط حياتهم الرقمية

يقدم بنك الكويت الوطني لشباب الكويت العديد من العروض الحصرية والمميزات بالإضافة إلى الخصومات القيمة المتاحة لفئة الشباب فقط، وفي هذا الإطار قدم البنك عرضا جديدا يتعاون فيه مع VIVA للسنة الثانية على التوالي لإتاحة الفرصة لعملاء بطاقات الشباب الوطني مسبقة الدفع للتأهل للحصول على الجائزة الكبرى والمتمثلة في سيارة ميني كوبر جديدة.

فعند قيام عملاء بنك الكويت الوطني حاملي بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع بتسديد فواتير اشتراكاتهم في خطوط VIVA للدفع الآجل الصوتية والإنترنت يحصلون على خصم بنسبة 15% بالإضافة إلى فرصة للفوز بسيارة ميني كوبر جديدة. انطلق نحو حياتك الجامعية بسيارة جديدة وتمتع بالخصم الكبير بنسبة 15% على باقات VIVA للدفع الآجل، حيث ينفرد بنك الكويت الوطني بتقديم عروض رائعة على باقات الاتصالات المحلية للشباب الكويتي. وقالت مديرة التسويق في إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني دلال الملا: يعيش شباب الكويت حياة رقمية ويعتمدون على المعاملات المصرفية الالكترونية، لذلك نعمل بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي «VIVA» لتوفير العروض الحصرية لمكافأة عملاء باقة الشباب وما يتناسب مع أنماط حياتهم الرقمية. من جانبه، أوضح مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبد الرزاق بدر العيسى قائلا: «إن مساندة شباب الكويت من أهم أولويات شركة VIVA، لذا نحن سعداء بتقديم هذا العرض بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي، بنك الكويت الوطني، لتلبية احتياجات شبابنا في الكويت».

وبإمكان طلبة الكليات والجامعات في الكويت الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 و22 سنة فتح حساب الشباب الوطني من خلال الوطني عبر الانترنت على موقع البنك NBK.com، كما يمكنهم أيضا التقدم للحصول على بطاقة الشباب الوطني مسبقة الدفع وتحويل الأموال الكترونيا عبر الانترنت أو من خلال خدمة الوطني الهاتفية أو تطبيق الوطني عبر الموبايل.

وتعمل ميزة إعادة التعبئة على مساعدة الطلبة على التحكم في مصروفاتهم الشهرية من خلال التحويل لتعبئة رصيد البطاقة لتسديد نفقاتهم متى استدعت الحاجة بما يتيح فرصة متابعة النفقات والتحكم بها.