النفيسي: الكويت بحاجة إلى مثل هذه المعارض

«مجموعة الزاد التجارية» تواصل دعمها الكامل لمعرض «هوريكا الكويت 2018» للصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية لاعتباره اهم تجمع يتوافق مع اهدافنا لتحقيق التطور والتقدم في السوق المحلي والملتقى الفريد من نوعه في الكويت. وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الزاد عبدالله النفيسي أن الكويت بحاجة الى مثل هذه المعارض من قبل جهات رائدة ومتخصصة في تنظيم المعارض والمؤتمرات، اي شركة «ليدرز جروب للاستشارات والتطوير» وشركة «هوسبيتاليته سرفيسز» المتعاونة في تنظيم المعرض والعريقة في هذا المجال.

وأضاف: «ان شركتنا كواحدة من أكبر موردي (الخط الكامل) للفنادق والمطاعم بالكويت، يهمها، ككثير من الشركات، ان تبدي الدعم الكامل لمعرض هوريكا كأهم تجمع لأهل الاختصاص في خدمات الضيافة والتجهيزات الغذائية وخدمات السفر، ويتوافق مع اهدافنا وتطلعاتنا لتقدم وتطور السوق المحلي، الذي يتطلب من جميع الشركاء في السوق مزيدا من الحرص على الجودة في المنتجات والخدمات».

ومجموعة الزاد هي بين اكبر موردي «الخط الكامل» للفنادق والمطاعم بالكويت، ومن هنا يشدد النفيسي ايضا على «دور المعرض في معرفة اتجاهات السوق والتواصل بين أهل الاختصاص في خدمات الضيافة والتجهيزات الغذائية والسفر»، لافتا إلى أن النمو في سوق الضيافة في المنطقة والمنافسة بين خدمات الضيافة يتطلب مزيدا من الحرص على الجودة في المنتجات والخدمات من قبل جميع الشركاء في السوق، فالتواصل بين المعنيين الرئيسيين بهذا القطاع الحيوي يساهم في بلورة خطط الشركة وفتح مجالات جديدة لتسويق منتجاتها.

الجدير بالذكر أن «مجموعة الزاد» تأسست عام 1994 من قبل بعض مالكي فنادق الخمس نجوم وشركة كاسكو (الشركة الكويتية لخدمات الطيران) التابعة للخطوط الجوية الكويتية، وهي تختص بتجارة المواد الغذائية الاستهلاكية، وتقديم خدمات الطعام المتميز، وهي وكيل حصري لعدد من ماركات الغذاء العالمي.