تحت رعاية نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع بشركة البترول الوطنية الكويتية، رئيس لجنة تقنية المعلومات بالقطاع النفطي، عبدالله فهاد العجمي، عُقدت ورشة عمل بالتعاون مع شركة IBM العالمية المعروفة، تركزت حول أمن المعلومات، وسبل الحماية من الهجمات الإلكترونية.

حضر الورشة عدد من مسؤولي وموظفي دوائر تقنية المعلومات بالقطاع النفطـي يتقـــدمهم مدير دائرة تقنية المعلومات بالبترول الوطنية عبدالعزيز الدعيج، وقدمها خبراء شركة IBM.

وتناولت الورشة أنواع التهديدات التي تواجه أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، وسبل مواجهتها والحماية منها، كما تم تعريف الحضور بكيفية إدارة هويات مستخدمي الأجهزة الإلكترونية في المؤسسات والشركات الكبرى.

واستعرض خبراء IBM التجارب الناجحة في المؤسسات العالمية، ومستجدات برامج بناء وإدارة مركز عمليات أمن المعلومات.

وقد أكد الدعيج أهمية الورشة لجهة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية المتخصصة، وتعزيز الوعي بالأمن المعلوماتي لدى موظفي تقنية المعلومات في القطاع النفطي.