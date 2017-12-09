كشفت فلاي دبي عزمها افتتاح وجهتين جديدتين في القارة الأوروبية اعتبارا من العام المقبل وهما كراكوف البولندية وكاتانيا الإيطالية لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية تخدم هاتين المدينتين برحلات مباشرة.

وستبدأ الناقلة خدمة المحطتين الجديدتين اعتبارا من 8 ابريل و13 يونيو 2018 على التوالي وهما أولى محطات فلاي دبي كل من پولندا وإيطاليا.

وستشغل الناقلة على هاتين الوجهتين طائرة بوينغ 737 ماكس 8 الجديدة لترتفع وجهات فلاي دبي الى اكثر من 100 محطة في 47 بلدا حول العالم.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «إطلاق الخدمات الجديدة الى كل من كراكوف وكاتانيا يؤكد التزام فلاي دبي بفتح المزيد من الوجهات الجديدة انطلاقا من مركزنا التشغيلي في دبي وهو يأتي ضمن سعينا لتوسيع شبكتنا وتوفير مزيد من الخيارات امام المسافرين، الوجهات الجديدة تؤكد على التزامنا لتوفير خيارات إضافية أمام مسافرينا لاستكشاف وجهاتنا مع تنامي اعداد المسافرين على وجهاتنا نتيجة لنمو عملياتنا واتفاقيات الرمز المشترك».

وستبدأ رحلات فلاي دبي الى كراكوف اعتبارا من 8 ابريل 2018 مما يعزز حضور الناقلة في شرق ووسط أوروبا، حيث تضم شبكة وجهاتها اليوم كلا من بلغراد وبراتسلافا وبوخارست وبراغ وسكوبي وسراييفو وصوفيا لترتفع وجهات الناقلة في أوروبا الى 24 محطة. وتشتهر كراكوف بمعالمها البارزة ومن أهمها المدينة القديمة، حيث يمكن للزوار التجول داخلها إضافة الى متنزه بلانتي الاكبر في المدينة.

ويأتي إطلاق رحلات الى مدينة كاتانيا الايطالية ضمن خطة الشركة في تنويع وجهاتها، حيث ستبدأ رحلاتها الى هذه المدينة اعتبارا من يونيو 2018 وهي أولى وجهات الناقلة الى جنوب القارة الأوروبية، وتقع كاتانيا في جزيرة صقلية احدى الوجهات السياحية المشهورة في ايطاليا. وتوفر الرحلات للمسافرين من دبي ودول مجلس التعاون فرصة الاطلاع على العديد من الأنشطة واستكشاف المواقع التاريخية في المدينة وخاصة جبل ايتنا، الجبل البركاني الشهير في المدينة.

وستضع طيران الامارات الرمز المشترك على كلا الوجهتين ضمن اتفاقية الشراكة بين الناقلتين وسيتاح لمسافري الناقلتين الفرصة للسفر الى العديد من الوجهات في العالم عبر دبي.

وقال جيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية للامارات والاتحاد الأوروبي والشرق الاوسط والدول المستقلة: ستكون فلاي دبي أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة الى كل من كراكوف وكاتانيا، ونحن سعداء ببدء عملياتنا الى جنوب القارة الأوروبية لأول مرة، لقد رأينا طلبا متزايدا على وجهاتنا الصيفية التي أطلقناها هذا العام، ولذلك قررنا توسيع هذه الخيارات أمام مسافرينا لاستكشاف المزيد من الوجهات، كما ان رحلاتنا الى كراكوف وكاتانيا ستسهم في مزيد من تدفق حركة التجارة والسياحة.

وتحرص فلاي دبي على توفير خيارات ومرونة اكبر للمسافرين وستكون رحلات كراكوف وكاتانيا ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الامارات، ولمزيد من الراحة للمسافرين ستتم خدمة هاتين المدينتين بطائرة بوينغ 737 ماكس 8 الجديدة.