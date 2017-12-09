في إطار برنامجه لخدمة المجتمع، قدم بنك الكويت الدولي رعايته الرسمية وللعام الثاني على التوالي لبرنامج «التاجر الصغير»، الذي تنظمه شركه سفيره للمسؤولية الاجتماعية، بهدف نشر الوعي التجاري بين البراعم الكويتية. كما شارك الدولي في يوم التسجيل الذي أقيم مؤخرا في مجمع البروميناد، حيث بادر عدد كبير من البراعم الكويتية إلى التسجيل في فعاليات المبادرة.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «بأن الدولي يقوم بدعم الطاقات الشبابية منذ الصغر، وذلك تحت إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، ومن هنا جاءت رعايتنا لبرنامج «التاجر الصغير» الذي يعتبر من أكثر البرامج المهمة والمميزة لأنه يعمل على تأهيل البراعم الكويتية وتنمية الفئات الناشئة من سن 10 إلى 16 سنة على كيفية إدارة الأعمال منذ سن مبكرة».

مضيفا ان هذا البرنامج التدريبي التأهيلي الأول من نوعه، يسعى إلى تعزيز الوعي التجاري لدى المشاركين من طلاب المدارس، وتشجيعهم على إعداد وتوظيف طاقاتهم وأفكارهم لبناء مستقبل هادف من خلال ما يتضمنه من تدريبات وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية لمجموعة من الشركات والمصانع العاملة في قطاعات الأعمال المختلفة.

يذكر ان بنك الكويت الدولي يحرص على رعاية الفعاليات التي تحقق نجاحات ملموسة ويكون لها نتائج إيجابية تنعكس آثارها على تنمية شخصية البراعم الكويتية، وذلك من خلال ما يقدمه لهم البنك من مهارات أساسية تدعم قدراتهم، وتسهم في تعزيز مستوى اطلاعهم وخبرتهم العملية بمختلف المجالات، وبالتالي تؤدي إلى رفع كفاءتهم وجاهزيتهم لابتكار مشاريعهم الصغيرة في المستقبل.