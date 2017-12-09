قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»: إن متوسط سعر المتر المربع في أراضي السكن الخاص على مستوى المحافظات سجل 609 دنانير في الربع الثالث بانخفاض لم تتجاوز نسبته 1% عن الربع الثاني، وتعد تلك النسبة أقل من تراجع الأسعار على مستوى المحافظات في الأرباع الفصلية من العام الماضي. كما سجلت الأسعار انخفاضا في الربع الثالث وصلت نسبته 8% على أساس سنوي. ويلاحظ استقرار مستويات الأسعار في محافظة العاصمة على أساس ربع سنوي، في الوقت الذي مازالت مستويات الأسعار في باقي المحافظات تسجل معدلات انخفاض محدودة على أساس ربع سنوي، وجاءت محافظة الفروانية تليها محافظة مبارك الكبير بأقل تراجع أي بحدود تقل عن نصف% فيما سجلت محافظة الأحمدي انخفاضا نسبته 5.6% عن الربع الثاني.

بينما تعد مستويات الأسعار في الربع الثالث من العام الحالي أدنى منها في ذات الفترة من العام الماضي، ويلاحظ تحسن معدلات التراجع السنوي التي سجلتها معظم المحافظات، وكانت الأسعار في محافظة الأحمدي أقل المحافظات تراجعا مسجلة 5.2% على أساس سنوي، فيما سجلت محافظة الفروانية أكثر نسبة تراجع وصلت 14.1%.

سجل متوسط سعر المتر للأراضي الاستثمارية على مستوى المحافظات 1560 دينار بنهاية الربع الثالث منخفضا بشكل طفيف بنسبة 0.2% عن متوسط السعر في نهاية الربع الثاني، مع استقرار في مستويات الأسعار في معظم المحافظات، وانخفاض طفيف لباقي محافظات الكويت منها محافظة العاصمة التي تراجع فيها بنسبة طفيفة.

وكذلك محافظتي حولي والفروانية، ليستمر التحسن في معدلات التراجع لمتوسط السعر في كافة المحافظات مقابل انخفاض أكبر في الربع الثالث من العام الماضي وصل إلى 1.5% على أساس ربع سنوي، كما يتضح ذلك أيضا في تحسن الانخفاض المحسوب على أساس سنوي إلى 5% في الربع الثالث مقابل 13% في نفس الفترة العام الماضي. وتباينت معدلات التراجع المحسوبة على أساس سنوي على مستوى المحافظات لتسجل محافظة الفروانية أعلى المحافظات تراجعا بنسبة 9% فيما سجلت محافظة الجهراء أقل المحافظات انخفاضا بنسبة 2% عن الربع الثالث من العام الماضي.

تعد العقارات الاستثمارية استثمارا يدر عائدات تتميز بالتنافسية مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى، تشهد مستويات العوائد على هذه الأنواع من العقارات حالة استقرار ملحوظة حتى الربع الثالث من العام على مستوى المحافظات، مستقرة عند نسب تتراوح بين 7.3% و8.5% على مستوى محافظات الكويت، ومازالت تزيد في العقارات الاستثمارية على معدلات عوائد العقارات التجارية في معظم المحافظات، مع استقرار عوائد الاستثمارية في الربع الثالث، ففي محافظة العاصمة سجلت عوائد العقارات الاستثمارية 7.3%، وفي محافظة حولي استقر معدل العائد مسجلا 7.9% في الربع الثالث.