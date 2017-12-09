16.6 ألف دولار أعلى سعر حتى الآن بما يعادل 5 آلاف دينار

القيمة السوقية للبيتكوين تقارب نصف أصول الصندوق السيادي الكويت مصطفى صالح

تواصل عملة البيتكوين كسر جميع الثوابت والتمرد على الأطر النظرية التقليدية فكل ما كتب عن نظريات النقود والشروط الواجب توافرها في العملة كي تصبح نقودا متداولة معترفا بها لا ينطبق على البيتكوين منها سوى اتفاق مجموعة من الأفراد والمؤسسات على التعامل بها واختزان القيمة من خلالها.

هكذا قفزت العملة الرقمية الأشهر عالميا الى مستويات غير مسبوقة بنهاية الأسبوع الماضي لتصل الى 16.6 ألف دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق والتي سارعت بالتراجع من تلك المستويات الى 15 ألف دولار وهو السعر الذي لم يكن أكثر المتفائلين بالبيتكوين يتوقع الوصول له بتلك السرعة القصوى التي لا تحيد العملة الرقمية عن السير بها.

وحققت البيتكوين مكاسب سوقية كبيرة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعرها 30% في 6 جلسات فقط وتخطت القيمة السوقية لكل عملات البيتكوين المتداولة حول العالم 270 مليار دولار لتصل بذلك إلى أكثر من ضعف القيمة السوقية لبنك «غولدمان ساكس» أحد أكبر البنوك الدولية.

وتقارب القيمة السوقية للبيتكوين الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة من الدول مثل سنغافورة وفنزويلا ومصر وتشيلي وبالمقارنة مع أصول الصندوق السيادي الكويتي فقد وصلت القيمة السوقية للبيتكوين إلى نصف قيمة أصول الصندوق البالغة 540 مليار دولار حسب أحدث التقديرات.

أسباب تدعم مواصلة الارتفاع

هناك العديد من العوامل التي تتوالى في الظهور لتدعم استمرار قفزات بأسعار البيتكوين فعلى الرغم من اتجاه عدد كبير من الخبراء والحكومات والبنوك المركزية عن التحذير بشكل مستمر من انتشار التعامل في سوق العملات الإلكترونية الرقمية المشفرة، لكنها واصلت طريقها وتلك الأسباب هي:

1 - تلقت «بيتكوين» دعما بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات في الولايات المتحدة أمس أنها ستسمح لمجموعة «سي.إم.إي»، و«سي.بي.أو.إي غلوبال ماركتس» بإدراج عقود بتكوين آجلة.

2 - وتوقع مختصون في مجال العملات أن تصبح ألمانيا عاصمة العملات المشفرة في العالم مع إقبال عديد من المعاهد والجامعات المرموقة على المصاريف بعملة بيتكوين، الأمر الذي يعزز موقع العملات الرقمية في العالم.

وتفتح هذه الخطوة الباب لمزيد من التنظيم الرقابي لكنها تسهل أيضا توسيع نطاق تبنيها إذ إن العقود الآجلة والمشتقات الأخرى ستزيد من سهولة تداول فئة الأصول الجديدة.

الطريق للمشروعية الدولية

وعلى الرغم من تلك العوامل الايجابية المتواصلة التي تدعم البيتكوين الا أن هناك 3 عوامل رئيسية هي التي تمنح المشروعية الدولية للبيتكوين وتفتح الطريق أمام باقي العملات الرقمية وهي:

1 - اعتراف صندوق النقد الدولي بالبيتكوين كعملة عالمية يتم التداول على اساسها وإمكانية دخولها كجزء من الاحتياطيات النقدية الدولية من العملات الأجنبية لبعض الدول.

2 - اعتراف البنك الدولي بالبيتكوين وإمكانية استخدامها في الاقراض فيما بين الدول وتمويل المشروعات التنموية التي يقوم البنك الدولي الدولي بتمويلها.

3 - اعتراف أكبر دولتين من حيث عدد السكان واثنتين من كبرى الاقتصادات العالمية وهما الصين والهند اللذان يقاومان البيتكوين بكل الطرق.





إحصائيات حسب آخر تداولات

وبحسب آخر تداولات لعملة البيتكوين أمس الجمعة:

٭ وصل سعر البيتكوين إلى 15.126 ألف دولار بما يعادل 4583 دينارا.

٭ القيمة السوقية وصلت إلى 253 مليار دولار منخفضة 9% عن مستويات الخميس الماضي.

٭ يصل حجم الصفقات اليومية التي تتم على عملة البيتكوين 443 ألف صفقة.

٭ 16.7 مليون عملة هو حجم المعروض عالميا في التداولات اليومية للبيتكوين.

تطبيق مرتبط بالبيتكوين.. الأول بتنزيلات آب ستور

أصبح تطبيق يتعلق بـ «بيتكوين» الأول على متجر تطبيقات «آبل» «آب ستور»، وذلك مع تزايد شعبية تلك العملة الافتراضية وارتفاعها





الحاد مؤخرا الذي دفعها لتسجيل مستويات قياسية.

وتصدر تطبيق برم جي للشركة المشغلة لإحدى كبرى بورصات العملة الافتراضية في العالم «Coinbase Inc» الترتيب في التنزيلات للتطبيقات المجانية من خلال «آب ستور» في الولايات المتحدة الخميس الماضي.

وتزامن الزخم الكبير على تنزيل التطبيق المجاني مع مواصلة تحطيم البيتكوين لمستويات قياسية بالأسعار وتخطى عتبة الـ 16 ألف دولار بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وتخطي القيمة السوقية ما يزيد على الربع تريليون دولار.