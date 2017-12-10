السبيعي: طريقة جديدة وآمنة لتسريع خدمة العملاء



مواكبة لآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا وتطبيقها في الخدمات المصرفية تلبية لتطلعات العملاء وتسريعا لخدمتهم وفق أعلى معايير الجودة والأمان، كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك» الستار عن خدمة عصرية جديدة تضاف لسجلاته في الخدمات الرقمية، وهي الدخول إلى الخدمات المصرفية الالكترونية عبر خاصية «التعرف على الوجه» Face ID لمستخدمي هواتف IPhone 10 ليكون «بيتك» في صدارة البنوك التي طبقت هذه الخدمة على مستوى المنطقة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن إطار استمرار جهود «بيتك» في استخدام افضل واحدث وسائل وأدوات التكنولوجيا العصرية وتسخيرها لخدمة العملاء لمواكبة متطلباتهم المتزايدة في الاستفادة من تطورات التكنولوجيا في الخدمات المصرفية، لاسيما شريحة الشباب التي تهتم بالمعاملات المصرفية الذكية.

وأوضح نائب المدير العام للخدمات المصرفية في «بيتك»، خالد السبيعي أن استخدام خاصية «التعرف على الوجه» كوسيلة للتعرف على العميل عند استخدام خدمات «بيتك» الالكترونية يقتصر حاليا على مستخدمي الهواتف الذكية من نوع IPhone 10، وجار العمل على تفعيل الخدمة لأنواع أخرى من الهواتف التي تستخدم هذه الخاصية، مشيرا إلى أن التطبيقات والتجارب أكدت سلامتها وأمنها وفق المعايير الدولية، كما انها في الوقت ذاته سهلة وسريعة وعملية مما يمثل ميزة تفاضلية لعملاء «بيتك» تتيح لهم الدخول الآمن والسريع على خدمات بيتك المصرفية من خلال هواتف «ابل».

وأكد السبيعي ان الميزة الجديدة منذ بدايتها كفكرة وحتى تطبيقها قد تمت بجهود داخلية من موظفي «بيتك» معتمدين على القدرات البشرية العاملة في البنك والقائمة على الموارد والمواهب المحلية، من مرحلة البداية كمقترح وخلال مراحل التطبيق، ووضع هذا المقترح موضع التنفيذ، ثم مرحلة التجربة وحتى الاعتماد والموافقة النهائية من قبل الجهات الرقابية وتفعيل الخدمة بشكل نهائي، مما يؤكد تميز قدرات موظفي «بيتك» وحجم ونوعية الأداء الرفيع والمهارات التقنية العالية الموضوعة من قبل البنك لتكون تحت تصرف عملائه الكرام وخدمتهم.

وشدد على ان الاستمرارية في تقديـم افضل الخدمات التكنولوجيـــة تعتبـــــر استراتيجية معتمدة في «بيتك» وميزة تنافسية له، لافتا إلى أن البنك اثبت جدارة في طرحه للخدمات الرقمية التي أهلته باستحقاق ليكون أفضل بنك رقمي في الكويت ضمن قائمة مجلة «غلوبال فاينانس» لبنوك الشرق الاوسط.

وأضاف السبيعــــي أن الخدمـــات والقنـــوات الالكترونيـــة الحديثة أصبحت أساسية في تعزيز ودعم الأعمال التجارية والخدمات المصرفية العديدة، ولا يتم الاستغناء عن العنصر البشرى وإنما تميزه وتطويره ضرورة ليكون مؤهلا ومواكبا للتطورات التكنولوجية من خلال الاعتماد عليها بشكل كبير في المستقبل القريب، وان يكون لديه من المهارات والقدرات والقناعات الكافية والملائمة لتجعله قادرا على الابتكار والإضافة والتطوير فيما يطرح من خدمات بشكل متواصل ومستمر وشامل.