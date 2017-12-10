بدون دفعة أولى مع تأمين شامل وصيانة مجاناً

بمناسبة نهاية العام، أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات ومركبات هيونداي في الكويت، عن عرض تسويقي مميز على فان «H1» العائلي.

ويمتاز H1 بكونه مركبة متعددة الاستخدامات، وتسمح له مواصفاته خصوصا من حيث الحجم الكبير والقوة، أن يؤدي مهام متنوعة، بمقاعده الـ 12، ليكون H1 السيارة المثالية.

وتمنح المقاعد الخلفية المتحركة والقابلة للالتفاف راحة للركاب خلال الرحلات الطويلة كما تتيح مساحة كبيرة للتخزين تجعلها مناسبة لذوي الحاجات الخاصة.

وفي الصيف أو الشتاء، وفي رحلات التخييم في البر أو في رحلة صيفية إلى البحر أو عطلة نهاية أسبوع تتخللها قيادة دراجات هوائية في أماكن بعيدة وآمنة، يساعد نظام التكييف الهوائي القوي مع التحكم الخلفي، في إبقاء درجات الحرارة داخل السيارة تحت السيطرة أي كان المناخ في الخارج.

وتزود سيارة H1 بفرامل مانعة للانغلاق (ABS)، بما يعزز إجراءات السلامة والأمان التي تحتل مراكز متقدمة على سلم أولويات هيونداي، ونظام الثبات الإلكتروني، لقيادة مريحة ورحلة هادئة مهما طال وقتها.

وللحفاظ على الطعام أو الشراب وغيرها، تحتوي السيارة على درج تخزين مبرد، ويمكن للسائق والركاب الاستفادة من نظام البلوتوث.

وكعادتها، تقدم هيونداي الكويت عرضا لا يمكن رده أو مقاومته لامتلاك سيارة H1، بأفضل سعر ممكن مقابل قسط شهري يبلغ 159 دينارا فقط، وبلا دفعة أولى.

العرض لا ينتهي عند السعر المغري، بل يتعداه إلى باقة من الخدمات والتقديمات هي تأمين شامل مجاني لمدة سنة، وصيانة مجانية لـ 20 ألف كيلومتر، وباقة حماية مجانية، وتأمين ضد الغير مجاني، بالإضافة إلى تسجيل مجاني في المرور.

يسري هذا العرض الاستثنائي من 12 نوفمبر حتى 31 ديسمبر، على أن تطبق الشروط والأحكام.

وتعليقا على العرض، قال مسؤول المبيعات في شركة شمال الخليج التجارية: إن سيارة H1 تملك 3 مواصفات تجعل منها السيارة المثلى للعائلات، أولها الرحابة والحجم الكبير وعدد المقاعد، وثانيها التكييف القوي وثالثها إجراءات الأمان والميزات الجانبية مثل الدرج المبرد.

وأضاف: العرض الذي تقدمه شمال الخليج هو عرض لا يمكن رفضه، فالحصول على H1 بقسط شهري يبلغ 159 دينارا ومن دون دفعة أولى إضافة إلى باقة التقديمات هي صفقة ناجحة ومفيدة لكل باحث عن سيارة عائلية متعددة الاستخدامات.

وتحافظ شركة شمال الخليج التجارية على مبادئ وقيم هيونداي، في وضع حاجات العملاء في المقدمة، وهي لدى تصميمها لعروضها التسويقية الدورية تضع نصب عينيها توقعات العملاء من هيونداي التي أصبحت بكل بساطة مرادفا لراحة البال.