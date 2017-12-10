يمكنها أن تطير لمسافة 9 آلاف كيلومتر مع حمولة كاملة تبلغ 112 طناً



احتفلت اليوم شركة الخطوط الجوية التركية مع شركة بوينغ بتسلمها أول طائرة 777 فرايتر، وهذه أول طائرة من هذا الطراز كانت الخطوط الجوية التركية قد اتفقت مع «بوينغ» على تسلمها لهذا العام.

وبهذه المناسبة، قال إلكر آيجي، رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية ورئيس اللجنة التنفيذية إن تسلم أول طائرة من طراز بوينغ 777 فرايتر يشكل إضافة كبيرة إلى أسطولنا من طائرات الشحن، وباعتبارها علامة تجارية فرعية مهمة من شركة الخطوط الجوية التركية، فقد زادت الخطوط الجوية التركية للشحن من وجهات الشحن التي تخدمها من 55 إلى 73 في بداية هذا العام، حيث وصل حجم الشحن إلى ما يقرب من مليون طن من البضائع بنسبة زيادة قدرها 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد تخطت هذه النسبة توقعاتنا.

ولا شك أن تسلمنا لهذا النوع من الطائرات من شأنه أن يضيف دفعة قوية لعملياتنا المتنامية التي ستسهم بدعم تنافسية العلامة التجارية الفرعية الرائدة والتوسع وتغطية وجهات قصيرة وطويلة من مركزنا في إسطنبول.

من جانبه، قال مارتي بنتروت، نائب الرئيس لمبيعات الطائرات التجارية في الشرق الأوسط وتركيا وروسيا ووسط آسيا وإفريقيا في شركة بوينغ: نحن فخورون بتسليم طائرة 777 فرايتر إلى الخطوط الجوية التركية، إن قدرة هذه الطائرة، جنبا إلى جنب مع قدراتها المعززة للشحن، تجعلها طائرة مثالية للخطوط الجوية التركية لمواصلة تحقيق نمو مربح لخدمات الشحن العالمية.

وتستند طائرة 777 فريتر، وهي أطول سفينة طائرة شحن ذات محركين في العالم، إلى طائرة الركاب المتقدمة من طراز 777-200LR (المدى الأطول) من الناحية التكنولوجية، ويمكنها أن تطير لمسافة 9.070 كيلومترا مع حمولة كاملة تبلغ 112 طنا.