الشركة تستعرض أحدث الحلول المتخصصة في مجال السلامة الغذائية خلال المعرض



عاما بعد عام تحرص شركة «بويكر»، الشهيرة في الكويت والخليج والشرق الأوسط في مجالات مكافحة الآفات وسلامة الغذاء والوقاية الجرثومية، على مشاركة استثنائية في معرض «هوريكا الكويت»، وقد تحولت الى راعية ماسية لدورة المعرض القادمة، وخاصة لمسابقات الطهي التي تصاحب المعرض خلال ايامه الثلاثة (15ـ17 يناير 2018) التي تجري في اجواء تنافسية واحتفالية تجمع بين التشويق والحرفية والعروض الفنية.



وجاء الاعلان عن ذلك في تصريح لأبراهام هلال قال فيه ان «بويكر» اصبحت «بكل معنى الكلمة مرجعا في مجال تأمين حلول ومعايير صحية فضلى لمئات المؤسسات في كثير من دول المنطقة، ومنها الكويت، لبنان، الإمارات، قطر، السعودية، والأردن، وذلك وفق مقاييس دولية بضمان «الهيئة الملكية المعتمدة للصحة البيئية في بريطانيا» ومعايير (ISO9001:2008) ومواصفات السلطات المحلية في الأسواق التي ننشط فيها.



اضف الى ذلك فان شركتنا عضو فاعل في عدد من الجمعيات الاجنبية المتخصصة، وتملك فريقا مميزا من الخبراء والمهنيين المحترفين في مجالات الوقاية الجرثومية ومكافحة الآفات، إضافة الى الاستشاريين في مجال السلامة الغذائية، وسيقوم قسم من فريقنا بعرض احدث الحلول على الشركات الغذائية والمطاعم خلال المعرض القادم في ارض المعارض الدولية في مشرف.

واضاف هلال ان معرض هوريكا الكويت يتيح لنا فرصة رائعة لتعزيز التزامنا الدائم بترويج كل ما يتعلق بسلامة الغذاء في الكويت والمنطقة، والتواصل مع شركات ومؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء، ويساعد «صالون الطبخ» (صالون كولينير) المصاحب للمعرض على تعزيز معايير الغذاء السليم والنظيف والاطلاع على اي متطلبات جديدة لاصحاب المؤسسات والمطاعم واحتياجات شركات قطاع الضيافة وبيئة وشؤون الطعام والطهي، بما في ذلك توفير أحدث الخدمات في الوقاية الاستباقية من الحشرات وذلك باعلى مستوى من الكفاءة والدقة.



وأضاف: لقد طورنا برنامجا خاصا في سلامة الغذاء للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يحمل اسم (Q-Platinum Award) وهو برنامج اعتماد دولي في مجال سلامة الأغذية يتبع المعايير العالمية، وكافة القوانين التنظيمية المحلية، وهو مصادق عليه من قبل الهيئة الملكية للصحة البيئية في المملكة المتحدة التي تتمتع بمكانة عالمية مرموقة في مجال الصحة البيئية منذ اكثر من 150 عاما. ويتضمن برنامج QPA عمليات تدقيق دورية على مدار العام لضمان التطبيق السليم لمعايير سلامة الغذاء.