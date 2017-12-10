الطائرة تستوعب 240 مقعداً ومزودة بأحدث ابتكارات المحركات

عدلت الخطوط الجوية القطرية على طلبية سابقة كانت مكونة من 50 طائرة من طراز A320neo بطلبية جديدة مؤكدة تشمل 50 طائرة من طراز A321neo AFC (المقصورة الجديدة من نوع إيرباص كابن فليكس). وتعكس هذه الطلبية لأكبر طائرة من عائلة طائرات إيرباص الأحادية الممر عزم الناقلة القطرية زيادة كفاءة عملياتها وسعتها المقعدية من خلال التعديل على الطلبية التي تم التوقيع عليها في عام 2011.

هذا، وستنضم الطائرات الجديدة إلى الأسطول الحالي المكون من 50 طائرة من طراز A320ceo ابتداءً من عام 2019، والذي بدوره سيساهم في تعزيز النمو لشبكة الخطوط الجوية القطرية مستفيدة من قدرة طائرة الـ A321neo في تقديم تجربة سفر نوعية لمسافريها. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 6.35 مليارات دولار حسب قائمة الأسعار المعلنة. وبهذه المناسبة، قال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: في الوقت الذي تشهد فيه الخطوط الجوية القطرية نموا وتوسعا غير مسبوقين أصبحت هناك حاجة إلى طائرات تتسم بالكفاءة والموثوقية والحداثة.

واستجابة للطلب على النمو في توفير سعة مقعدية إضافية فإن طائرات A321neo تعد أفضل خيار لأعمالنا والمسافرين على متن رحلاتها على حد سواء. وتعد الخطوط الجوية القطرية أسرع شركات الطيران نموا في العالم، ومن خلال هذه الطائرات سنقوم بتشغيل أحدث أسطول في الوقت الذي نقدم فيه خدمات غير مسبوقة لعملائنا. وقال فابريس بريجيه، الرئيس التنفيذي ورئيس الطائرات التجارية في شركة إيرباص: إن خيار ناقلة مميزة مثل الخطوط الجوية القطرية لطائرة A321neo AFC يعكس ريادة هذه الطائرة ذات الممر الواحد وحضورها القوي في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بريجيه: نحن نتطلع إلى رؤية طائرة AFC A321neo تحلق بألوان الخطوط الجوية القطرية الزاهية ومساهمتها في استمرار نجاح الشركة وتميزها.

تعد طائرة إيرباص A321 أكبر عضو في عائلة A320 الرائدة في الأسواق العالميـــة، وتستوعـــب الطائرة 240 مقعدا ومزودة بأحدث ابتكارات المحركات والديناميكيات المتقدمة بالإضافة إلى أكثر المقصورات راحة في الأجواء. وتعمل هذه التقنيات على الحد من استهلاك الوقود بنسبة 15% وستزداد هذه النسبة لتصل إلى 20% بحلول عام 2020.