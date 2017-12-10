البسام: الشركة تولي اهتماماً كبيراً جدا للاستثمار في موظفيها وتحفيزهم على النجاح والمثابرة



أقامت Ooredoo ندوة بالتعاون مع Linkedin في مقرها الرئيسي الكائن في مدينة الكويت تحت عنوان «يوم Ooredoo وLinkedin» بقيادة رئيس قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية لدى Ooredoo عمر البسام وممثلين من شركة Linkedin محمد درشا، مدير أول الحسابات وسيريل الكايم، مدير نجاح الزبائن.

ومن خلال الندوة، قامت شركة Linkedin بتعريف الموظفين على كيفية الاستفادة من تعزيز العلاقات مع الموجودين في قائمة الاتصالات، واستخدامها للتعرف على أشخاص آخرين ومعرفة المزيد عنهم من خلال الاتصال المتبادل.

كما قام ممثلو الشركة بتعريف الموظفين على كيفية تحميل سيرهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي بغرض إبراز أعمالهم وخبراتهم، وأثنى البسام على أهمية استقطاب المهارات الكويتية في الشركة من خلال برنامج LinkedIn، حيث تمت زيادة عدد متابعينا إلى أكثر من 5000 متابع، وتعتزم الشركة على استضافة LinkedIn خلال نهاية العام المقبل.

من ناحية أخرى، سلط البسام الضوء على إنجازات قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية خلال عام 2017 وتطلعاته لعام 2018، مشددا على أن الشركة تولي اهتماما كبيرا جدا للاستثمار في موظفيها وتحفيزهم على النجاح والمثابرة بالعمل وأن Ooredoo تتبع إستراتيجية تقوم على اكتشاف المواهب والعمل على إبرازها وتقديم الدعم اللازم لتطويرها بشكل دائم ومستمر.

وقد أثنى البسام على أهمية استمرار فريق العمل والتفاني في العمل ما يصب ليس فقط في مصلحة نجاح الشركة فحسب، بل في مصلحة نجاح المسيرة الوظيفية لكل أفراد أسرة Ooredoo.

وعن إنجازات قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية خلال عام 2017، صرح البسام عن تطبيق إستراتيجية الشركة فيما يتعلق باستقطاب وتعيين الكفاءات وضمها لأسرة Ooredoo، إلى جانب تقديم التدريبات اللازمة لتطوير مستواهم الوظيفي وتحسين أدائهم المهني وصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم وذلك بالشراكة مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق القوانين والسياسات واللوائح المتبعة داخل الشركة، ومتابعة كل ما يتعلق بتقييم أداء الموظفين، وذلك بهدف تحقيق أهداف الشركة الإستراتيجية.

ومن أهم إنجازات قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية خلال عام 2017 تحويل ملفات الموظفين إلى ملفات رقمية بهدف حفظ معلوماتهم بأمان وتقديم التدريبات اللازمة لتطوير مستواهم الوظيفي وتحسين أدائهم المهني وصقل مواهبهم وتطوير قدراتهم.

حيث تقوم Ooredoo باتباع برامج تدريبية أخرى للموظفين مثل التدوير المهني والتدريب الوظيفي أيضا.

كما يقومون الموظفين بمشاركة أفكارهم ومعلوماتهم داخليا للرفع من المستوى الأدائي لديهم وتحفيزهم على أن يكونوا فاعلين في الشركة. وقد قام قطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية بمراجعة سياسة الموارد البشرية لضمان توافقها مع قانون العمل والتوافق مع سياسة مجموعة Ooredoo.