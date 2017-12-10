في إطار سعيها الدائم لتوفير الأفضل لعملائها، وبناء على الطلب المتزايد للسيارات الفخمة في الكويت، قامت «عربة للإجارة» التابعة لشركة الملا لاستئجار وتأجير المركبات بإضافة سيارة ACURA MDX بفئتيها ADVANCE وTECH إلى اسطولها المتنوع لكي توفر مجموعة من السيارات التي تتميز بأحدث وسائل التكنولوجيا والراحة والرفاهية والمتعة لتلبي احتياجات ومتطلبات العملاء من أصحاب الأذواق الرفيعة.

وبالتزامن مع هذه الإضافة، أطلقت «عربة للإجارة» هذا الشهر وبالتعاون مع شركة الملا العالمية لتجارة السيارات الوكيل الحصري لسيارات أكورا في الكويت والأولى في منطقة الشرق الأوسط خارج الولايات المتحدة وأميركا الشمالية حملتها التسويقية الجديدة تحت شعار «الآن فرصتك لاستئجار الفخامة»، والتي اشتملت على حزمة فريدة من المزايا والتسهيلات التي تتيح للعملاء فرصة تحقيق تطلعاتهم باستئجار سيارتهم المفضلة بأسعار تنافسية ووفق شروط وإجراءات ميسرة.

وتوفر هذه الحملة فرصة لقيادة سيارات ACURA الحديثة من مختلف الفئات مع الحصول على مزايا ومحفزات جاذبة وتنافسية، فبإمكان العملاء اليوم استئجار MDX Tech بـ 255 دينارا شهريا، وMDX Advance ب275 دينارا شهريا مع تأمين شامل لمدة سنتين، هذا بالإضافة إلى باقة من المزايا والخدمات التي تتفرد بها عربة بدءا من الصيانة الذهبية والسيارة البديلة وخدمة المساعدة على الطريق 24 ساعة مع إمكانية السفر.

ACURA MDX سيارة الدفع الرباعي اليابانية الفاخرة تعمل بمحرك طراز 6 سلندرات وبسعة 3.5 ليترات، مدعم بـ 9 سرعات أوتوماتيكية وهي مجهزة بعجلات المنيوم 20 بوصة وتمتاز بباقة السلامة والأمان الذكية التي تشمل منظومة كاميرات خلفية وأمامية وجانبية ونظام منع وتخفيف حدة الاصطدام الأمامي وسنسرات أمامية وخلفية ونظام مثبت السرعة المتكيف، ونظام اظهار النقطة العمياء ونظام البقاء على الطريق ونظام عدم الخروج من الحارة.

وتوفر عربة للإجارة لعملائها تشكيلة واسعة من المركبات المفضلة لديهم من السيارات الفخمة والرياضية.