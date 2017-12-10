قالت شركة بوبيان للتأمين التكافلي إنها تسعى دائما إلى تقديم مجموعة شاملة من منتجات التأمين التكافلي الرامية إلى دعم استقرار وأمن المجتمع في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن من ضمن الوثائق التي تطرحها، وثيقة خاصة بالتأمين البحري التكافلي، والتي توفر باقة متكاملة من خدمات التأمين الخاصة بالنقل وتغطية الأضرار.

ولفتت «بوبيان تكافل» إلى أنه يمكن لأي شخص أو شركة الاشتراك في هذا البرنامج، مشددة على أن الوثيقة تمكن العميل من التخطيط للشحنة التابعة له من ميناء ما، أو بلد ما ضمن نطاق البرنامج، سواء كان يتم نقلها جوا أو برا أو بحرا، بالإضافة إلى أن البرنامج مصمم بطريقة تلائم احتياجات المشتركين، كما يقدم شحنة واحدة أو تغطية مفتوحة سنويا.

وفي حين ذكرت الشركة أن البرنامج يستمر طوال المدة المتفق عليها، سواء على شحنة واحدة أو على أساس تغطية مفتوحة، أشارت إلى أن يمكن شراء التغطية على جميع المخاطر، أو يمكن اختيارها استنادا إلى أوجه خطر محددة على النحو المذكور وفق بنود شحن المؤسسة.

ومن ضمن الأخطار الرئيسية التي يمكن تغطيتها بموجب البرنامج: الحريق أو الانفجار، المحاصرة أو التحطيم أو الغرق أو الانقلاب، انقلاب أو انحراف وسيلة النقل البرية الناتجة عن حادث، إلى جانب تفريغ البضائع في الميناء بسبب الضيق، والسقوط من على ظهر السفينة، فضلا عن دخول مياه البحر أو البحيرة أو النهر إلى السفينة، والخسارة الكلية أو أي شكل من أشكال الخسارة أو طرح الحمولة خلال عملية التحميل والتفريغ، بالإضافة إلى الحرب، والحرب الأهلية، والتمرد والقرصنة والسرقة (قد يتم تطبيق رسوم إضافية).