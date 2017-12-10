مشاركة أكثر من 70 شركة متخصصة في مجال البناء والتشييد والديكور



دعت لجنة أهالي منطقة (غرب عبدالله المبارك) أصحاب القسائم السكنية للاستفادة من الخصومات الهائلة والعروض المقدمة في معرض الصناعات والبناء السابع الذي تنظمه «اكسبو-تاج» للمعارض والمؤتمرات بالتعاون مع شركة الصناعات الوطنية، ويقام تحت رعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، بفندق (جميرا- الكويت) من 11 - 14 ديسمبر 2017، بمشاركة أكثر من 70 شركة متخصصة في مجال البناء والتشييد والديكور من الكويت ودول الخليج.

وقالت اللجنة في بيان صحافي، إن «اكسبو- تاج» و«الصناعات الوطنية» دعتا اللجنة إلى التواجد في المعرض من خلال جناح دائم على مدار 4 أيام، واستقبال حوالي 5200 صاحب قسيمة ودعوتهم للاستفادة من الخصومات الهائلة والعروض المميزة المقدمة من شركات تشييد البناء والمقاولات المتواجدة في مكان واحد. وأوضحت اللجنة أنها ستحضر أيضا ورش العمل المقامة على هامش المعرض والتي توضح الكثير من الطرق والأساليب الجديدة المستخدمة في التشييد والمقاولات.

وبينت اللجنة أن بإمكان أصحاب القسائم الاستفادة من مهرجان الخصومات الهائلة الذي سيقام في المعرض والذي تقدمه شركات مواد البناء والتشطيبات والديكور والأثاث والمطابخ ومكاتب التصميمات والاستشارات الهندسية والنظم الذكية وغيرها من الشركات والجهات المشاركة في المعرض.

وزارة الأشغال العامة

صرحت م.عواطف سليمان الغنيم وكيل وزارة الأشغال العامة بمناسبة انعقاد معرض الصناعات والبناء السابع بأهمية عقد مثل تلك المعارض بهدف التعريف بأهم مشروعات الوزارة المنجزة والحالية والمستقبلية وتسليط الضوء عليها.

وأشارت الغنيم إلى أن الهدف من مشاركة وزارة الأشغال العامة في هذا المعرض الذي يقام تحت رعاية وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات هو تعريف الجمهور بإنجازات الوزارة في مختلف قطاعاتها مثل الهندسة الصحية والمشاريع الإنشائية والمشاريع الكبرى وقطاع هندسة الصيانة معربة عن فخرها بإنجازات الوزارة على جميع الصعد وفي كل المجالات.

وأوضحت وكيل وزارة الأشغال العامة أن الإحصائيات الأخيرة تظهر أن نسبة الصرف على المشاريع خلال الأعوام الخمسة الأخيرة بلغت حوالي (450) مليون دينار، لافتة إلى سعي الوزارة الدائم للمساهمة الى تحقيق النهضة العمرانية المنشودة في البلاد، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ تلك المشاريع ووضع الحلول المناسبة لها بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات المختصة بالدولة.

«التيسير العالمية»

بدوره، قال مدير عام شركة التيسير العالمية، م.تيسير سمكة، إن الشركة تتطلع من خلال مشاركتها في الدورة السابعة للمعرض، إلى اطلاع الجمهور على أحدث التقنيات الفنية والتصميمات المعمارية الحديثة التي تتناسب مع كل أذواق العملاء، لافتا إلى أن الشركة ستقدم مفاجآت وتسهيلات لعملاء المناطق الحديثة مثل (توسعة الوفرة) و(غرب عبدالله المبارك) و(المطلاع).

وأوضح سمكة، أن «التيسير العالمية» تعمل في مجال المقاولات والخدمات الهندسية منذ زمن طويل والتي تشمل أعمال الهيكل الأسود وأعمال التشطيبات المختلفة، والتصميمات الهندسية المعمارية والإنشائية وأعمال الديكور الداخلي والتصميم المعماري والإنشائي، مبينا أنها تقدم هدية مجانية لكل عقد جديد يتم توقيعه خلال فترة المعرض، وهي عبارة عن تقديم كافة المخططات المعمارية والإنشائية ورخصة البناء للقسيمة، وأشار إلى تزايد نمو سوق مواد البناء محليا، خصوصا في ظل تخصيص الدولة قسائم سكنية بمناطق المطلاع والوفرة والبدء في أعمال البناء لتلك القسائم.

«سافانا ديزاين»

من جهتها، قالت المدير العام لشركة «سافانا ديزاين سنتر»، سافانا القحطاني، إن الشركة تهدف من خلال مشاركتها في المعرض، إلى التواصل والانتشار الجماهيري مع الشريحة المطلوبة في هذا المجال.

وأوضحت القحطاني، أن الشركة ستقدم خلال المعرض عدة منتجات أهمها، خامات الديكور مثل (خشب، حجر فنير، خدمة تصميم ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد، رسومات تنفيذية، استشارات بالتصميم)، لافتة إلى تقديمها نسبة خصم على تلك الخدمات خلال المعرض بواقع 20%.