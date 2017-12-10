أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة نفط الكويت أرست مشروع تحديث وتطوير شبكات الغاز والمكثفات في حقل برقان الكبير بقيمة تقدر بنحو 45 مليون دينار وهو يعتبر اضخم المشاريع التي تنفذها الشركة لتوفير دعم استراتيجي لإنتاج النفط الخام والغاز المصاحب الذي تطمح الى زيادة الطاقة الانتاجية للنفط منه الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

وقالت المصادر ان المشروع تم تقسيمه الى جزأين الاول فازت به شركة كي سي سي للهندسة بقيمة 23.4 مليون دينار، اما الجزء الثاني فتبلغ قيمته 21.5 مليون دينار وتم ترسيته على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات.

وأشارت المصادر الى ان المشروع يعتبر من اضخم الاعمال التي ستنفذها الشركة منذ أكثر من ربع قرن لتجديد شبكات الانابيب القديمة التي مضى عليها ما يقرب من 25 عاما والتي تبين انها لم تعد صالحة للاستخدام.

وسيتضمن هذا المشروع في حقل برقان الكبير تركيب واستبدال وإعادة مسار خطوط مكثفات الغاز من مراكز التجميع المختلفة الواقعة ضمن نطاق مديرية جنوب وشرق الكويت التابعة للشركة.

وقالت ان نطاق المشروع يتضمن ايضا تحديث شبكات الغاز وغاز الوقود وشبكة المكثفات وبناء أنابيب جديدة وصمامات وفتحات في المنطقة الواقعة بين مراكز التجميع، والتخلص الآمن من أجزاء زائدة من خطوط الأنابيب الموجودة حاليا وتركيب واستبدال وتغيير مسار خطوط الغاز والمكثفات، بالاضافة الى الاعمال الاخرى والمرافق المرتبطة بها.