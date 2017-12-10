ارتفاع أرباح البنوك الكويتية بـ 5.7% تزامناً مع زيادة المخصصات بـ 27%

75.6 مليار دينار إجمالي أصول البنوك المحلية بنهاية سبتمبر الماضي شريف حمدي

حلت البنوك الكويتية في المرتبة الرابعة من حيث النمو في الأرباح لفترة التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة مع البنوك الخليجية، حيث تراجعت بنوك الكويت ثلاثة مراكز بحلولها بالمرتبة الرابعة خليجيا، وذلك بعد أن كانت في الصدارة في نهاية يونيو الماضي (النصف الأول) بنسبة نمو 8.6%.

وكانت البنوك الكويتية حققت نموا في أرباح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.7% مقارنة مع ذات الفترة من 2016، إذ بلغ إجمالي الأرباح 729.3 مليون دينار ارتفاعا من 689.6 مليون دينار في نهاية سبتمبر 2016.

وبتقسيم النمو بين البنوك الإسلامية والتقليدية نجد ان البنوك الإسلامية في الكويت قد زادت حصتها من إجمالي أرباح القطاع مستحوذة على 39% لتحقق أرباح 230 مليون دينار لتقفز أرباحها بنسبة نمو سنوي بلغت 11.6% في التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أرباح البنوك التقليدية بنسبة 4.8% لتصل إلى 365 مليون دينار خلال التسعة اشهر الأولى من العام الحالي لنخفض حصتها من إجمالي الأرباح بشكل طفيف إلى 61% من أرباح القطاع.

زيادة المخصصات

وجاء هذا التراجع في الترتيب بين المصارف الخليجية بالتزامن مع ارتفاع المخصصات الاحترازية التي اتخذتها بنوك الكويت في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، والبالغة 514 مليون دينار مقارنة بـ 405 ملايين دينار في ذات الفترة من 2016 بنسبة ارتفاع 27%.

ورغم هذا الارتفاع في المخصصات، إلا أن القطاع المصرفي الكويتي استطاع أن يحافظ على تحقيق نمو في الأرباح، وهو ما يدل على أنها قادرة على مواجهة التحديات، كما تشير إلى قوة المؤشرات المصرفية وسلامة أوضاع البنوك المالية التي وصل إجمالي أصولها إلى 75.6 مليار دينار (ما يعادل قرابة 250 مليار دولار) في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2017 بحسب القوائم المالية لكل بنك.

وأظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» معتمدة على أرقام شركة كامكو للاستثمار ووحدة الأبحاث لديها، ما يلي:

- بلغ إجمالي ما حققته قطاعات البنوك في الأسواق الخليجية 42.5 مليار دولار مقارنة مع 23 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2016 بنسبة نمو بلغت 6%.

- جاءت البنوك في أبوظبي بالصدارة من حيث نمو الأرباح بنسبة 16.8%، إذ حققت 14.8 مليار درهم تعادل 3.9 مليارات دولار، علما أن قطاع البنوك يضم شركات تمويل.

- البنوك في دبي حلت ثانيا بنمو 16.6%، محققة 12.3 مليار درهم تعادل 3.3 مليارات دولار.

- في المرتبة الثالثة جاءت بنوك البحرين بنسبة نمو 6.2% محققة 289 مليون دينار بحريني تعادل 760 مليون دولار.

- البنوك الكويتية جاءت في المرتبة الرابعة من حيث تحقيق نمو في أرباح التسعة أشهر من العام الحالي بنسبة 5.7%، إذ حققت 729 مليون دينار تعادل 2.4 مليار دولار.

- حققت البنوك السعودية نموا بنسبة 3.2% بإجمالي 34.3 مليار ريال بما يعادل 8.9 مليارات دولار، وبذلك احتلت المرتبة الخامسة من حيث النمو في الأرباح.

- ارتفعت أرباح بنوك قطر بنسبة 3% ببلوغها 16.4 مليار ريال تعادل 4.4 مليارات دولار، لتحل سادسا بين القطاع المصرفي الخليجي.

- كانت بنوك سوق مسقط الوحيدة التي سجلت تراجعا بالأرباح بنسبة 5.2% ببلوغها 289 مليون ريال تعادل 745 مليون دولار، علما أن قطاع البنوك يضم شركات تمويل.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع البنوك في دول الخليج أداء أفضل خلال الربع الرابع والأخيرة خاصة مع تحسن أسعار النفط بالسوق العالمي وتجاوزه لحاجز الـ 60 دولارا.