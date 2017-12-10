أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» عن استكمالها عملية التخارج من أحد استثماراتها بالولايات المتحدة الأميركية بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 32 مليون دولار وبعوائد إجمالية تبلغ 34%.

وفي هذا السياق قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «كفيك» طارق البحر: «نجاح «كفيك» في تحقيق الأهداف الاستثمارية من خلال التخارج من عقار سان فرانسيسكو يؤكد نجاح استراتيجيتنا في الاستثمارات المباشرة والموزعة قطاعيا وجغرافيا وفق دراسة واضحة ومحددة».

وأضاف: «تستهدف «كفيك» الاستثمار في السوق الأميركي منذ فترة طويلة، حيث بادرت بالاستثمار في هذا السوق حين أتيحت الفرصة وتحديدا بداية عام 2011، مشيرا إلى أن الشركة كانت سباقة في الاستثمار بالولايات المتحدة الأميركية في الوقت الذي تجني فيه حاليا ثمار تلك المبادرات».

كما أكد البحر تقديره لجهود مجلس الادارة من خلال دعمهم المتواصل لتحقيق أهداف الشركة، مثمنا دور الادارة التنفيذية في العمل الدؤوب لتحقيق تلك الإنجازات.

من جانبه، قال رئيس قطاع الاستثمار وتمويل الشركات في «كفيك» شبنان المطيري ان فريق قطاع الاستثمار نجح في التفاوض لبيع العقار بمبلغ 32 مليون دولار وبعوائد إجمالية 34% بعد خصم الضرائب والمصاريف، وأكد أن عملية التخارج متوافقة مع الأهداف الاستراتيجية للاستثمار والتي تضمنت الاحتفاظ بالاستثمار لمدة تتراوح بين 3 و 5 سنوات.

وذكر المطيري أن فريق العقار الدولي في «كفيك» لديه الخبرات المتراكمة التي تؤهله لتنفيذ هذا النوع من الصفقات وإدارتها على أكمل وجه، والذي جاء من خلال إتمام الصفقة بسلاسة ومرونة ووفقا للأطر والقوانين الأميركية في مثل هذه الحالات.