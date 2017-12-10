8 قطاعات بالبورصة سجلت خسائر.. وارتفاع 3 فقط

3.8% مكاسب بالقيمة السوقية للبورصة منذ بداية العام

قال تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ان الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، وعلى بورصة الكويت بشكل خاص، حيث سجلت مؤشرات السوق الكويتي خسائر متباينة بنهاية الأسبوع المنقضي متأثرة بعمليات البيع التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الأسهم القيادية والتشغيلية، وهو الأمر الذي ظهر جليا على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 واللذين يرتبط أداؤهما بتحركات هذه النوعية من الأسهم.

هذا، وعلى الرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع المنقضي واتجاه مؤشراته الثلاثة نحو المنطقة الخضراء بدعم من إعلان شركة (فوتسي راسل) عن القائمة الإرشادية الأولية للشركات الكويتية المستوفية لمعايير الانضمام لمؤشر (فوتسي)، حيث تركزت تعاملات المتداولين في البورصة على هذه الأسهم، إلا أن تصاعد الأحداث الجيوسياسية لعب دورا بارزا في تحول اتجاه السوق نحو المنطقة الحمراء، لتنهي مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة.

وقد سجلت البورصة خلال الجلسات الخمس المنقضية خسائر سوقية بما يزيد على 290 مليون دينار، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.3 مليار دينار، بتراجع نسبته 1.09% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.67 مليار دينار.

أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 3.84% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).

مؤشرات القطاعات

سجلت 8 من قطاعات بورصة الكويت خسارة في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. هذا وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 480.25 نقطة مسجلا انخفاضا نسبته 3.74%.

تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 3.41% بعد أن أغلق عند 847.34 نقطة. في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 2.08%، منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 535.69 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعا فكان قطاع العقار، إذ أغلق مؤشره عند 877.08 نقطة مسجلا خسارة نسبتها 0.18%.

من جهة أخرى، قطاع التأمين القطاعات الذي سجل نموا، حيث أقفل مؤشره عند 1.044.99 نقطة بارتفاع نسبته 4.16%، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية بعد أن نما مؤشره بنسبة بلغت 1.01% مقفلا عند 1.722.61 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الاستهلاكية مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.14% منهيا تداولات الأسبوع عند مستوى 920.83 نقطة.