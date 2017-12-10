وقعت «شركة عين للتأمين التكافلي»، اتفاقية تعاون مع رابطة المهندسين المصريين في الكويت، تتيح من خلالها لأعضائها الاستفادة من برنامج التأمين الصحي المميز الذي تقدمه في السوق المحلي.

الإعلان عن الاتفاقية جاء على هامش مؤتمر صحافي عقدته شركة عين للتأمين التكافلي في قاعة الزمردة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة عدنان العون، ونائب الرئيس التنفيذي عمرو صالح، وأمين عام رابطة المهندسين المصريين في الكويت محمد ضيف، وعدد من أعضاء الرابطة، وممثلي وسائل الإعلام.

وبين العون في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، أن طرح العرض الخاص على التأمين الصحي لأعضاء الرابطة، يأتي حرصا من الشركة على تقديم أفضل الخدمات لجميع الفئات، ومن بينها المهندسون المصريون في الكويت، لافتا إلى أن العدد الكبير من أبناء الجالية المصرية والمنضدين تحت لواء الرابطة شجع «عين للتأمين التكافلي» على عقد الشراكة الجديدة معها، والتي سيعود بالنفع عليها وعلى المستفيدين من الخدمة أيضا.

وشدد العون على أن «شركة عين للتأمين التكافلي» تحرص على تكوين محفظة تأمينية متنوعة ومتوازنة، لافتا إلى أنها وضعت خطة طويلة الأمد لتعزيز حضورها في السوق المحلي.

من جهته، أشار نائب الرئيس التنفيذي للشركة عمرو صالح، إلى أن «عين للتأمين التكافلي» ستعمل في الفترة المقبلة على زيادة حضورها في السوق الكويتي، مؤكدا أن التعاون مع رابطة المهندسين المصريين في الكويت هو ليس الأول في هذا الإطار ويأتي حرصا من الشركة على الوصول إلى كافة الفئات، وتقديم أفضل المنتجات التأمينية بأسعار تناسب الجميع.

‎‏‫وأفاد بأن أعضاء رابطة المهندسين المصريين في الكويت، سيستفيدون من خدمة التأمين الصحي التي توفرها الشركة بأسعار تناسبهم، والتي تمنحهم عده بدائل للاختيار فيما بينها وفقا لاحتياجاتهم للحصول على خدمة العلاج الطبي داخل المستشفيات والمراكز الصحية في الكويت.

في سياق متصل، أشار أمين عام رابطة المهندسين المصريين في الكويت، محمد ضيف، إلى أن عدد أعضاء الرابطة يتجاوز 15 ألف مهندس، معربا عن سعادته بالتعاون مع شركة بغية توفير خدمات التأمين الصحي وغيرها لأعضاء الرابطة وبأفضل الأسعار.