نستهدف المقيمين.. والمواطنون يفضلون استخدام التطبيق لحضور اجتماعات وسط المدينة

لا يمكننا إلا استخدام سيارات الأجرة المرخصة من قبل الحكومة

وسّعنا نطاق خدماتنا لمنطقتي الجهراء وغرب الشويخ





عبدالرحمن خالد

دخل تطبيق «كريم» الالكتروني، الخاص بخدمة حجز سيارات الأجرة عبر الموبايل، السوق الكويتي منذ عامين على أمل ان يجد له موطئ قدم وسط آلاف السيارات الأجرة المتواجدة في البلاد.

إلا ان التطبيق الالكتروني، الذي يمتلك أكثر من نصف مليون موظف في 13 دولة حول العالم، يسعى بشكل او بآخر لتشجيع زبائنه في الكويت عبر تخفيض سعر الرحلات ليتناسب مع سعر التاكسي الجوال، بعد ان كانت أسعاره مرتفعة.

سامي حسن مساعد المدير العام في منطقة الخليج، يروي في مقابلة مع «الأنباء» خطط الشركة في دخول السوق الكويتي، وعن آلية عمل التطبيق والتحديات التي تواجهه.. وفيما يلي تفاصيل المقابلة:

حدثنا عن بداية تطبيق «كريم» في الكويت؟

٭ تقدم «كريم» خدماتها لحجز سيارات الأجرة في المنطقة، وتقدم خدمات تنقل موثوقة وآمنة واقتصادية للجميع، وذلك عبر التطبيق الالكتروني أو من خلال الموقع الإلكتروني. وتعد شركة «كريم» من الشركات الرائدة في المنطقة، وتتمثل مهمتها في جعل حياة الناس أكثر سهولة، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقد تأسست شركة كريم في يوليو 2012، وبدأت تقديم خدماتها في الكويت عام 2015 لقاعدة من زبائنها المستخدمة للتطبيق مسبقا، والتي تشمل المسافرين من الشركات والمؤسسات.

ما نموذج العمل الذي تعتمدون عليه في السوق الكويتي؟

٭ تعمل «كريم» كمنصة لربط أفضل سيارات الأجرة في الكويت مع الزبائن، ويقوم التطبيق بحجز كابتن متاح للوصول لنقطة تواجد الزبائن لضمان توفير وسيلة نقل في غضون دقائق، ويحصل كباتن كريم على أجرة تحسب على أساس المسافة والوقت في الرحلة الواحدة.

هناك شكاوى من وصول سعر الرحلة بالكويت لضعف سعر التاكسي العادي، كيف تفسر ذلك؟

٭ لقد تلقينا هذا الأمر وعملنا على حل تلك الشكوى، حيث خفضنا أسعارنا لتتوافق مع أسعار الأجرة وتوفير وسيلة نقل بمزايا مميزة لجميع المستخدمين وأبناء المجتمع الكويتي، ومنذ ذلك شهدنا تقبلا كبيرا من جميع العملاء.

كيف ترون المنافسة في السوق الكويتية؟

٭ خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق الالكتروني هي خدمة جديدة نسبيا في الكويت، بالإضافة الى تواجد آلاف السيارات الأجرة في الكويت، ولكن ما يميزنا عن منافسينا من سيارات الأجرة التقليدية والتي تتجول في الطرق، هو تركيزنا على توفير خدمة توصيل بجودة عالية واستخدام التكنولوجيا لدينا للوصول إلى الموقع المحدد من قبل العميل.

علاوة على ذلك، «كريم» تراقب عن كثب أداء كباتنها، حيث تعتمد على التقارير الراجعة التي يتم تعبئتها من قبل المستخدمين لتحسين مستوى الخدمة باستمرار.

ما الشرائح التي تستهدفونها، في ظل قلة استخدام المواطنين بالكويت للتاكسي؟

٭ هدفنا هو خدمة جميع القطاعات، ولكن بطبيعة الحال نستهدف المقيمين الذين كثيرا ما يستخدمون سيارة أجرة في تنقلاتهم أو لا يملكون سيارة خاصة، أما بالنسبة للمواطنين الكويتيين، فهناك العديد من الحالات التي يتوجه فيها المواطن لتطبيق «كريم».

فعلى سبيل المثال، العديد من المواطنين الكويتيين والمغتربين يفضلون استخدام تطبيق كريم لحضور الاجتماعات خلال اليوم في وسط المدينة، بسبب النقص في مواقف السيارات وتجنب الازدحام. وقد قمنا مؤخرا بتوسيع نطاق خدماتنا لمنطقة الجهـــــراء والمنـــاطـق الواقعة غرب الشويخ.

ما أبرز التحديات التي تواجهونها في الكويت؟

٭ نستهدف تقديم خدمة نقل أكثر متعة لزبائننا في الكويت، فقد حرصنا في «كريم» على العمل مع كباتن مؤهلين والحفاظ على مستوى جودة عالية من خلال مكافأة أدائهم باستمرار.

ولا يستطيع أي مزود خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية في الكويت أن يعمل وفقا للنموذج المعمول به في الدول الأخرى، ففي الكويت نظام التاكسي مرخص من قبل الحكومة الكويتية، وبالتالي لا يمكننا استخدام إلا سيارات الأجرة المرخصة من قبل الحكومة.

كيف يتم اختيار وتدريب الكباتن؟

٭ تبدأ عملية الاختيار من خلال إجراء مقابلة مع كل مرشح، ويخضع المرشحون الذين اجتازوا مرحلة المقابلة بنجاح دورة تدريبية شاملة، ومن متطلباتنا أيضا أن تكون سيارة الأجرة من طراز 2015 أو أحدث نموذج مع أميال سير منخفضة، كما نشترط أن يكون التصميم الداخلي والخارجي للسيارة في أحسن حال.

وفور انضمام الكابتن لفريق «كريم»، يقوم قسم العمليات لدينا بمراقبة أداء الكابتن من حيث العديد من الجوانب وأهمها مهاراته في خدمة الزبائن، بالإضافة للتقييم الذي يتم تعبئته من قبل زبائننا فور إتمام الرحلة والتي يتم من خلالها تصنيف الكابتن وتقييمه بإعطائه عدد نجوم من 1-5 بما يتوافق مع مدى رضا الزبائن عن أدائه.

برأيك، ماذا يميز السوق الكويتي عن الأسواق الأخرى بالمنطقة؟

٭ تتمتع الكويت بنسبة استخدام عالية للهواتف النقالة والذكية بالإضافة لتمتعها بأعلى مستويات انتشار شبكة الإنترنت في العالم، كما أن نسبة استخدام منصات التواصل الاجتماعي منتشرة بشكل كبير، وبالتالي فإنه من الطبيعي توقع نمو ملحوظ في قطاع خدمة حجز سيارا ت الأجرة عبر التطبيقات الذكية مثل «كريم» في الكويت.

حدثنا عن أكثر الأسواق التي تركزون عليها بالمنطقة؟

٭ تعمل «كريم» في أكثر من 80 مدينة عبر 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط الكبير ومنها السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، ولبنان، والمغرب، وفلسطين، وقطر، والكويت، والبحرين، بالإضافة إلى شمال أفريقيا، وتركيا، والباكستان.

وستقوم كريم بإطلاق خدماتها في أسواق أخرى في المنطقة في نهاية العام القادم. ولدى «كريم» أكثر من 2500 موظف وأكثر من 500 الف نقباء (سائقين) في أكثر من 80 مدينة.

في الجولة التمويلية الأخيرة، زادت كريم رأسمالها بقيمة 350 مليون دولار بقيادة شركة راتوكين اليابانية وشركة الاتصالات السعودية (ستك)، مما منح الشركة اضافة الى قيمتها الإجمالية بمليار دولار في ديسمبر الماضي، والتي أعقبت ذلك الاستثمار من شركة ديدي تشوكسينغ الصينية العملاقة في أغسطس الماضي.