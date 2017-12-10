أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، أن الفجوة ضاقت بين الجانبين الكويتي والعراقي بشأن أسعار تصدير الغاز للكويت، كاشفا عن وفد عراقي يزور البلاد الأسبوع المقبل لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لتصدير الغاز.

واشار إلى أن المفاوضات مع الكويت تدور حول تصدير 50 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز تزداد إلى 150 مليوناً ثم 200 مليون.

ولفت إلى أن اجتماع أوابك في الكويت لم يناقش استخدام ورقة النفط للضغط في قضية القدس.

وفي وقت ذكر فيه أن الإنتاج الحالي للعراق بين 4.350 مليون ب/ي و 4.360 مليون ب/ي،أعرب عن توقعاته في حديثه للصحافيين عن بقاء النفط عند مستوى 60 دولارا للبرميل في 2018.

ووضح الوزير العراقي أن "اتفاقنا مع ايران يقضي بتبادل كميات من النفط الخام بين 30 و60 الف ب/ي ومدته سنة واحدة ننظر بعدها في إمكانية تجديده".

هذا وبين عزم بلاده الانتهاء من مد أنبوب النفط بين جيهان وكركوك خلال عام واحد.