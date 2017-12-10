أعلن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء،م. عصام المرزوق، الاتفاق مع العراق على استيراد 50 مليون قدم مكعبة من الغاز كمرحلة أولى لتصل فيما بعد إلى 200 مليون قدم يوميا لمدة 10 سنوات، موضحا أن الجانب العراقي وعد بزيادة تلك الكميات لاحقا.

وأوضح المرزوق في تصريح للصحافيين على هامش الاجتماع ال99 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، اليوم الأحد، أن الكويت في المراحل النهائية لاعتماد أسعار الغاز المستورد من العراق، مبينا أن استيراده لن يكون بشكل فوري وإنما سيكون هناك ترتيبات لمد خط أنابيب جديد.

وأضاف أن الخط الحالي قديم نوعا ما وسيتم تجديده وبناء مرافق لتنقية الغاز قبل دخوله إلى منظومة الغاز الكويتية.

وأشار إلى وضع حجر الأساس لمشاريع الزور وتدشين مشروع الزور ومرافق الغاز المسال يوم الخميس الماضي والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في نهاية 2019 ،مؤكدا أن مرافق الغاز المسال في منطقة الزور ستكفي احتياجات الكويت لمدة 30 سنة مقبلة.

وذكر أن مرافق استيراد الغاز المسال في منطقة الزور عبارة عن ثمان خزانات لتخزين الغاز لتستوعب ناقلات الغاز التي تصل أعماقها إلى 17 مترا ،مبينا أن تلك المرافق تكفي لحاجة دولة الكويت المستقبلية.

وأوضح أن هناك دراسة سيتم إعدادها من قبل اللجنة الفنية لمراجعة خفض إنتاج النفط خلال يونيو المقبل على أن يكون هناك اجتماعات شهرية واجتماع كل شهرين للجنة سيتم خلالها "مناقشة خفض الأسعار ووضع آلية للخروج من اتفاقية خفض الإنتاج".

وقال إن الاجتماع الوزاري ل(أوابك) تطرق إلى تقارير المكتب الفني واعتماد الميزانية للمنظمة للسنة المقبلة، كما تم اختيار دولة الإمارات للرئاسة في الدورة المقبلة، وتم اعتماد الاجتماع المقبل في ديسمبر المقبل بالكويت.

وحول أسعار النفط توقع المرزوق أن تشهد توازنا في الربع الأخير من 2018 وستستقر عند مستوياتها الحالية لاسميا بعد قرار تمديد إتفاق خفض الإنتاج الأخير بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ومنتجي النفط من خارجها حتى نهاية عام 2018.





