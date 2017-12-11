المبادرة الجديدة تعكس رؤية الشركة

بتعزيز التواصل

مع الشباب

انطلاقا من استمرارها في دعم البرامج التعليمية خاصة تلك التي تهدف إلى تطوير إمكانيات الشباب في الكويت، استضافت هوندا الغانم في معرضها درسا عمليا لدعم صف مبادئ فن الخطابة والإلقاء أمام الجماهير الذي تديره د.لميس أحمد البستان لطلابها من كلية الآداب- جامعة الكويت، حيث استضافت هوندا الغانم في معرضها 28 طالبا لخوض تحدي البحث التفاعلي والخطاب الناجح لبيع إحدى سيارات هوندا وذلك خلال هذا اللقاء الذي استمر ساعتين.وانقسم الطلاب إلى خمس مجموعات، حيث تم تخصيص إحدى سيارات هوندا لكل منها، وحصلت كل مجموعة على 30 دقيقة للقيام ببحث مكثف عن السيارة التي تم تخصيصها لهم وذلك للتعرف أكثر على ميزات هذه السيارة ومواصفاتها وامكانياتها وشرائح المجتمع التي تستهدفها من تصميمها الفريد.

وبعد فترة البحث، توجب على كل مجموعة إلقاء خطابهم لبيع السيارة بنجاح، وحصلت كل مجموعة على ما بين 10 و15 دقيقة لإقناع جمهورهم بشراء السيارة التي أمامهم، حيث دخلت نتائج هذا التحدي في درجات الاختبار النهائي للطلاب.

تهدف هذه المبادرة إلى التأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه هوندا الغانم في تعزيز قنوات التواصل مع الشباب وتعزيز خبراتهم بمختلف الطرق، ومنها دمجهم بفريق عمل هوندا الغانم للتعرف أكثر على قطاع السيارات والمجالات المساندة له كالمبيعات والصيانة والتسويق والعديد من المجالات الأخرى.

وتستمد هوندا هذه الخطوة من شعارها «قوة الأحلام» الذي يعكس إيمان هوندا الغانم بأن الأحلام لا تتحقق إلا مدعومة بمهارات أساسية يتم اكتسابها عبر العلم والعمل، وهو ما ينعكس في مقولة: إن كان الإنسان يستطيع أن يحلم بشيء، فبإمكانه بناءه، وإذا استخدم خياله والهندسة المبتكرة والمثبتة، فيمكنه تحقيق ما يمكن للآخرين أن يحلموا به فقط.

وتلتزم شركة الغانم موتورز، الموزع الحصري لجميع منتجات هوندا من سيارات، دراجات نارية، محركات بحرية ومعدات ومنتجات الطاقة، بتقديم أعلى مستويات الخدمة والتسهيلات التي تشمل حلول ائتمانية ميسرة للدفع وغيرها من الخدمات التي توفر على العملاء الكثير.