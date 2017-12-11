أعلن بنك برقان، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: محمد قمبر مختار محمد، ناهد سعدو حسن عبده، عمر علي فهد، نايف عبدالله هزاع الدوسري، طالب أحمد إبراهيم البغلي، بجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دينار لكل منهم.

وبالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب، كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار وما فوق، سيكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.