أعلنت شركة زين الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض Start A Business بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي Cisco، والذي سيقام في أرض المعارض الدولية بمشرف ـ صالة رقم 6 في الفترة من 14 الى 16 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها تأتي في إطار استراتيجيتها التي تحرص من خلالها على تكريس المزيد من الجهود لدعم وتمكين الشباب الكويتي من رواد الأعمال، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات التي تسهم في تنمية مجالات الإبداع في قطاع ريادة الأعمال عن طريق تعزيز الروابط مع الجهات والمؤسسات التي تعنى بتطويره.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق معلقا: تدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأعمال/الصناعات المنزلية، خاصة كونها إحدى كبرى الشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركتنا لتؤكد اهتمامنا بتطوير ريادة الأعمال في المجتمع الكويتي المليء بالشباب الشغوف والمبدع الذي يملك أفكارا إبداعية تهدف إلى تقديم حلول فعلية لاحتياجات السوق.



وأضاف المرزوق: تأتي مشاركة زين في فعاليات معرض Start A Business في إطار حرصنا على المشاركة الفعالة في مختلف الأنشطة المحلية التي تهدف إلى دعم وتبني رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الناشئة في الكويت، وهو الأمر الذي سيصب في النهاية في مصلحة تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز قطاع ريادة الأعمال المحلي.

واختتم المرزوق قائلا: سنقوم وبالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي Cisco بتقديم خدمات وحلول «زين أعمال» لرواد الأعمال من زوار المعرض، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من الخدمات التي صممناها خصوصا لتلبية احتياجات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشمل حلول الاتصالات الموحدة HCS وخدمات المعلومات السحابية والاتصالات الصوتية والمرئية وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت وغيرها.