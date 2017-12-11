البنك مستمر في تعزيز بنيته الرقمية وإرفادها بخدمات «إكسبرس» مرنة





توافقا مع رؤية البنك واستراتيجيته الرامية الى تعزيز خدماته الرقمية بما يتوافق مع احتياجات العصر وتطلعات العملاء لتسهيل التعاملات البنكية، أطلق بنك وربة خدمة «Express Voice» وهي أحدث حلوله المصرفية المرنة والتي تندرج ضمن محفظة خدمات البنك الرقمية تحت شعار «إكسبرس».

«Express Voice» هي خدمة فريدة من نوعها في القطاع المصرفي ليس فقط في الكويت وإنما على مستوى المنطقة، حيث أصبح الآن بإمكان عملاء بنك وربة من خلالها القيام بالعديد من المعاملات والتحويلات البنكية المتعلقة بحساباتهم وبطاقاتهم البنكية عن طريق الأوامر الصوتية لدى هواتفهم الذكية.



أما فيما يتعلق بآلية تشغيل هذه الخدمة، فيجب على العميل القيام بتعريف مختلف الإجراءات المصرفية التي يقوم بها بشكل دائم في تطبيق وربة أونلاين في الهواتف الذكية وربط هذه العمليات بصوته.



وبمجرد تحديد هذه الإجراءات، سيتم تشغيل هذا الإجراء المصاحب للصوت تلقائيا وتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة في كل مرة يكرر فيها العميل الأمر الصوتي المعرف مسبقا.

وفيا يتعلق بالخدمات التي سيمكن إنجازها عبر «Express Voice»، فهي ستضم كلا من الآتي: التحكم في التحويلات المالية داخل الحساب الشخصي للعميل، التحقق من أرصدة حسابات العميل، الاستفسار عن أرصدة البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مسبقا.

وحول هذه الخدمة الجديدة، تحدث هيثم التركيت رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات في بنك وربة قائلا: يسرنا أن يكون بنك وربة رائدا في تقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية في القطاع المصرفي على مستوى الكويت والمنطقة ككل.



إن خدمة «Express Voice» تأتي كعلامة فارقة في التطور الحاصل على صعيد الخدمات المصرفية الرقمية والتي استطعنا من خلالها الاستفادة من بصمة الصوت الشخصية لكل عميل لمساعدته في إنجاز العمليات والتحويلات البنكية التي يرغب فيها بكل يسر وسهولة وفي أي وقت ومكان، دون الحاجة لزيارة أي من فروع البنك أو حتى إعادة إدخال كل البيانات المطلوبة عن طريق تطبيق بنك وربة أونلاين.