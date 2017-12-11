الدبوس: المعرض فرصة لنقل تجربة نجاحنا إلى المبادرين المستجدين





أعلنــت شركــة «My Fatoorah» عن مشاركتها كراع ماسي بالمعرض الشبابي الوطني معرض START A BUISENESS.

وفي هذا الصدد، قال مدير عام الشركة عبدالله الدبوس إن «My Fatoorah» تتمتع بشريحة واسعة ومتميزة من العملاء، وأنها تشارك بهذا المعرض الذي يعد فرصة طيبة لنقل تجربة نجاحنا الى الآخرين، خاصة المبادرين المستجدين في هذا المجال، ليستفيدوا من إيجابياتها وتلافي سلبياتها مستقبلا، إضافة الى مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة بتقديم خدمات الدفع والتسديد والتحصيـــل الإلكتروني والمساهمة في انطلاقتهم لتكون انطلاقة صحيحة نحو مستقل واعد.

وأضاف الدبوس أن المعرض يتيح لنا الفرصة لاستعراض قدرات الشركة من خبرات وتقديم الحلول من خلال اطلاع زبائننا على ما نقدمه من حلول وخدمات متطورة في مجال الدفع والتحصيل الإلكتروني «أون لاين»، من خلال برامج الشركة المصممة خصيصا لتلبية احتياجات العملاء على اختلاف شرائحهم ما يوفر عليهم الوقت والجهد ويساعد في سرعة إنجاز أعمالهم بالشكل الذي يعطيهم نتائج أفضل وأكثر إيجابية باعتماد خدماتنا والحلول التقنية المبتكرة.

وعن الخدمات المقدمة للعملاء وطبيعة عمل الشركة، أوضح الدبوس أن «My Fatoorah» شركة رائدة في مجال تقديم خدمات تكنولوجيا برامج التحصيل والدفع الإلكتروني والبرامج، خاصة بما توفره من مميزات في مجال خدمات الربط الالكتروني وارسال الفواتير عبر الرسائل النصية الالكترونية التي تفيد في سداد او دفع او تحصيل المبالغ المستحقة لأصحابها افرادا كانوا او جهات حكومية او خاصة.

ولفـــت الـــى أن «My Fatoorah» تتمتع كشركة بخبرة أكثر من سنتين في هذا المجال، استطاعت ان تحقق انتشارا واسعا لتتوسع خدماتها في الكويت ودول الخليج العربي وهي تلتزم بمراعاة أعلى المعايير والمواصفات من خلال PCI، مذكرا بأن الشركة تستخدم خاصة خاصية الـ Siri وهي ارسال أمر صوتي بإرسال الفاتورة عن طريق تطبيق ماي فاتورة باستخدامه هذه الخاصية بأجهزة الآيفون.

واختتم الدبوس حديثه داعيا الجمهور لزيارة المعرض للاطلاع على خدماتنا خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة حيث العروض ستكون بانتظارهم وبأسعار تنافسية مخفضة تقترب من سعر التكلفة ولضمان أفضل مستويات الخدمة لعملائها.