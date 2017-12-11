90.5 % يفضلون العمل بدوام كامل على العمل بدوام جزئي





كشف استبيان جديد أجراه موقع «بيت.كوم» بعنوان «أساليب العمل المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أن 74.2% من المهنيين في المنطقة يفضلون العمل في شركات «كبيرة أو متعددة الجنسيات»، مقارنة بنسبة قليلة من المشاركين الذين يرغبون بالعمل في شركات «صغيرة ومتوسطة» 9.2% وفي «شركات ناشئة» 2%.

واشار التقرير الى ان سبب تفضيل الشركات الكبيرة يرجع لاعتقاد المهنيين أن هذه الشركات توفر خيارات تتناسب مع احتياجات موظفيها.

وقال 90.5% بأنهم يفضلون العمل بدوام كامل على العمل بدوام جزئي 1.9% أو العمل الحر 1.9%. وعندما سئل المشاركون عن أسباب تفضيل الموظفين للعمل بدوام كامل، أشار 48.3% الى أن «الأمن الوظيفي» هو الميزة الرئيسية للدوام الكامل، يليه «فرص أفضل للنمو الوظيفي» 26.6%، ثم «مصدر دخل مستقر» 15.7%، «وسهولة التواصل وإنجاز العمل» 9.4%. لكن بالرغم من تفضيل الكثيرين للعمل بدوام كامل، إلا أن معظمهم يبحثون عن المرونة، حيث قال 85.9% بأنهم يفضلون العمل لصالح شركة تمنحهم ساعات عمل مرنة. إلى جانب ذلك، قال 79% من الباحثين عن عمل أنهم يفضلون العمل لدى شركة تقدم «خيارات العمل عن بعد».

وتعتبر ساعات العمل المرنة من أهم المزايا التي يوفرها العمل الحر، وذلك وفقا لثلثي المهنيين في المنطقة، وقد شملت المزايا الأخرى: «الاستقلالية والقدرة على التحكم بالعمل» 16.5%، «والقدرة على اكتشاف المزيد من الخيارات المهنية» 14.2% و«تحكم أكبر بالدخل 2.5%».

وعلى الرغم من الامتيازات المتعددة للعمل الحر، إلا أن 84.4% يفضلون التوقيع على عقد محدد المدة عند البدء في عمل جديد.

وبالنسبة للأمور التي يأخذها المهنيون بعين الاعتبار عند اختيار فرصة عمل، أشار 41% إلى أن الراتب هو أهم ميزة بالنسبة لهم، يليه فرص التدريب والنمو الوظيفي 23%، والشغف تجاه الوظيفة نفسها 15.6%، ثم الأمن الوظيفي 10.6%، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية 9.8%. وفيما يتعلق ببيئة العمل المفضلة، يقول 64.9% أنهم يفضلون العمل داخل مكتب، في حين أن 14.5% يفضلون العمل خارج المكتب بمواقع مختلفة. أما 20.6% فليس لديهم مكان مفضل للعمل.

وفيما يتعلق بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي أو القيام بواجبات إضافية، قال معظم الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنهم على استعداد للقيام بذلك مقابل الحصول على تعويض مناسب. ووفقا للاستبيان، فإن 86.5% لا يمانعون العمل لوقت إضافي طالما أنهم يحصلون على تعويض مناسب.

كما قال 82.8% أنهم لا يمانعون السفر إذا تم تعويضهم عن ذلك. وإضافة إلى ذلك، يقول 76.4% بأنهم على استعداد للانتقال إلى بلد آخر من أجل العمل، في حين قال 17.4% بأن ذلك يعتمد على البلد التي سينتقلون إليها. من ناحية أخرى، صرح 6.2% بأنهم غير راغبين على الاطلاق بالانتقال إلى بلد آخر من أجل العمل.