«موتول» زودت الفريق بمنتجات خاصة لهذا النوع من السباق





لتحقيق أفضل الفوائد الممكنة من مجموعة مركبات موتول الثقيلة، قام اخصائيو الزيوت العالمية بتقديم الدعم الفني لـ Rooster Racing في بطولة رابطة سباق الشاحنات البريطانية (BTRA)، احدى حلقات سلسلة بطولة سباق FIA-sanctioned European للشاحنات. وتحققت مؤخرا امنيات آلاف مشجعي سباق الشاحنات في موطن سباقات التحمل «لي مانس»، بتنظيم اول سباق شاحنات 100% (FIA ETRC، الكأس الفرنسي للشاحنـــــــات وBTRA)، والمشاركة في الحدث كجولة غير رسمية من البطولة الوطنية، حيث الشاحنات التي تهز الأرض وتدهش الحواس مما يعطي الجمهور الترفيه المطلق ومتعة سباق المركبات الثقيلة.

ومن اصل اربع سباقات في نهاية الأسبوع، حقق سائق Rooster Racing لوك تايلور المركز الثاني في ثلاثة سباقات، والمركز الثالث في سباق واحد، ليجعلها حلم نهاية الأسبوع لسائق مانشستر و«كينغ كلاوس» شاحنة السباق المجهزة الخاصة به. وقد زودت موتول الفريق بمنتجات محددة يحتاجونها لهذا النوع من السباق كزيت محرك تيكما التيميت +5W30، وزيت صندوق الجير Gear Synt TDL 75W90 وسوائل ATF المتعددة للمقود، التي ساعدت Rooster Racing على النجاح. وأوضح السائق لوك تايلور المزيد عن كيفية قيام موتول بتجهيز بيئة سباق المركبات الثقيلة: لفترة كنا نواجه مشاكل مع المقود الذي جعل المركبة اكثر صعوبة في القيادة عند الانعطافات، قمنا بالتحدث مع خبير موتول الفني الذي فهم على الفور المشكلة وأوصانا باستخدام موتول Multi ATF.

ومنذ اللحظة الأولى في «لي مانس»، لاحظنا تحسنا حقيقيا في التحكم خلال السباق وبالطبع تحسنت نتائجنا ايضا، انه بالتأكيد افضل قرار اتخذناه.

وأضاف رئيس موتول للمركبات الثقيلة كيث جونسون: لقد كنا نطور مجموعة منتجاتنا الخاصة بالمركبات الثقيلة وكما هو الحال بالنسبة للسيارات ورياضات القوة، فإن الخطوة التالية الطبيعية كانت المشاركة في سباق الشاحنات، نحن استطعنا ان نثبت من خلال مجالات أخرى في رياضات السيارات، السباقات و«خاصة سباقات التحمل» بأننا افضل مختبر ومنصة اختبار لتطوير واختبار منتجاتنا لشريحة اكبر من المستهلكين، يسعدنا هذا التعاون الجديد مع هذا الفريق الواعد.

وتعتبر شركة الساير الهندسية إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، هي الموزع المعتمد لزيوت موتول في الكويت، حيث ستتوفر المنتجات الرائدة تكنولوجياً من زيوت موتول للعملاء عن طريق شبكة الساير الهندسية الواسعة والتي تتألف من خمسة مراكز للإطارات والزيوت والاصباغ بالإضافة الى الوكلاء المعتمدين، الجمعيات التعاونية، الكراجات ومراكز تصليح السيارات حول الكويت.