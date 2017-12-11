أجرة شهرية منافسة تبدأ من 139 ديناراً





يطرح بيت التمويل الكويتي (بيتك) حصريا من خلال منتج التأجير سيارة هيونداي ازيرا موديل 2018 الجديدة كليا، بأجرة شهرية منافسة تبدأ من 139 دينارا، وذلك ضمن سعيه الدائم لتقديم افضل المزايا والخدمات لعملائه، حيث ينفرد «بيتك» حصريا على مستوى السوق بتوفير هذه السيارة بنظام التأجير التشغيلي.

ويتميز منتج التأجير في «بيتك» بتقديم أحدث الموديلات والعروض وبأفضل الأسعار وبتشكيلة واسعة تشمل معظم العلامات التجارية المهمة الواسعة الانتشار بما يقرب من 80 موديلا من انواع السيارات المختلفة، وبما يوسع افق الاختيارات لدى العملاء، ويمنحهم فرصة اختيار السيارة الانسب بقناعة واطمئنان وراحة بال.

وتم مؤخرا إضافة فئات جديدة من السيارات الى منتج التأجير، تخدم معظم شرائح المجتمع، مثل السيارات الفارهة والصغيرة والكبيرة والرياضية والعائلية، مما يجعل خيار التأجير مناسبا لجميع الشرائح، بالاضافة الى المرونة في مدد التأجير، بما يتناسب مع احتياجات العمــلاء الأفراد منهــــم والشركات.

ويستطيع العميــــل الاستفادة من عروض التأجير المختلفة وكذلك المزايا المتعددة وذلك من خلال زيارته لأحد معارض «بيتك»، المنتشرة في الشويخ، الري على الدائري الرابع، والفروانية بمنطقة الضجيج، والاحمدي، بالاضافة الى تقديم خدمة التأجير لدى بعض الوكالات.